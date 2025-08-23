गणेशोत्सवात इंदापूर-माणगावमध्ये वाहतूककोंडीचे विघ्न, बायपास मार्ग मार्च 2026मध्ये पूर्ण होणार

सामना ऑनलाईन
|

गणेशोत्सवापूर्वी मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे भरण्यासाठीचे काम सुरू असले तरी पावसामुळे खड्डे कामात अडथळे निर्माण होत आहेत. इंदापूर-माणगाव शहरातील वाहतूककोंडी टाळण्यासाठी बायपासची योजना आहे. पण कंत्राटदाराने काम अर्धवट टाकल्याने आता नवीन कंत्राटदार नेमला आहे. आता बायपासचे काम मार्च 2026मध्ये पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे या वर्षीही गणेशोत्सवात इंदापूर-माणगावमध्ये वाहतूककोंडी होणार आहे.

गणेशोत्सवापूर्वीच्या तयारीच्या दृष्टीने मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामाचे सादरीकरण राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यापुढे करण्यात आले. पण अनेक ठिकाणी कामे अपूर्ण आहेत.

चिपळुणात वाहतूक कोंडी

चिपळूण येथील बहादूर शेख नाका येथील उड्डाण पुलाचे काम डिसेंबर 2025पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. सध्या या पुलाचे काम चाळीस टक्के अपूर्ण आहे. या पुलाचे काम पंत्राटदार स्वखर्चाने करीत आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

निवडक वेचक – मुख्यमंत्र्यांवर हल्ला; दिल्ली पोलीस आयुक्तांना हटवले

मराठा समाज प्रश्न मंत्रिमंडळ उपसमितीची अखेर पुनर्रचना, राधाकृष्ण विखे-पाटील समितीचे नवे अध्यक्ष

मुंबई, ठाण्यातून हजारो गणेशभक्त गेले गावाला! रेल्वे स्थानके, एसटी डेपोत गर्दी; सीएसएमटी, दादर, ठाण्याच्या प्लॅटफॉर्मवर लांबलचक रांगा

ट्रेंड – अन्न वाया घालवाल तर…

Ganeshotsav 2025 – दादरच्या ‘ब्राह्मण सेवा मंडळा’चा शतक महोत्सव

राधाकृष्णनना पाठिंबा शक्य नाही… ते वेगळ्या विचाराचे आहेत, फडणवीसांनी फोन करून केलेली विनंती नाकारली

मोदींच्या चीनलाही पायघडय़ा… टिकटॉक हिंदुस्थानात सुरू, संकेतस्थळ उघडू लागले; कंपनीकडून प्रतिक्रिया नाही

mumbai-highcourt

बांगलादेशीला हिंदुस्थानचा पासपोर्ट कसा मिळाला? हायकोर्टाने मानपाडा पोलिसांकडून मागितला खुलासा

बिगुल वाजले… प्रभागरचना जाहीर बिगुल वाजले… प्रभागरचना जाहीर; मुंबई महापालिकेचे 227 वॉर्ड जैसे थे!