Ganpati Visarjan गणपती गेले गावाला… मुंबईच्या रस्त्यांवर आला भक्तीचा पूर

ढोल-ताशांचा गजर, गुलालाची उधळण, पारंपरिक वाद्ये, सनईंचे एक सूर अशा उत्साही, उत्सवी वातावरणात मुंबईकरांनी अकरा दिवसांच्या गणरायाला शनिवारी भक्तिभावाने निरोप दिला. शहर आणि उपनगरांतील 36 हजारांहून अधिक गणपतींच्या मूर्तींचे विसर्जन करण्यात आले. यात सार्वजनिक मंडळांच्या 5 हजार 937 तसेच 30 हजार 490 घरगुती गणपतींचा समावेश होता. मुसळधार पावसातही विसर्जन मिरवणुकीत लाखो गणेशभक्तांचा प्रचंड जल्लोष होता. ‘गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या’ असा जयघोष करीत मुंबईकरांनी बाप्पाला निरोप दिला.
महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा सण मानल्या जाणाऱया गणेशोत्सवावर यंदा राज्य सरकारने अनेक निर्बंध लादले. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींपासून ते डीजेच्या वापरावर सरकारने वक्रदृष्टी रोखली. या निर्बंधांनंतरही गणेशभक्तांच्या उत्साहाला पारावार उरला नव्हता. संपूर्ण मुंबई शहरासह राज्यभरात गणपती विसर्जनाचा प्रचंड उत्साह दिसला. ’गणेशोत्सवाची पंढरी’ असलेल्या दक्षिण मुंबईतील लालबाग, परळ परिसर शनिवारी सकाळपासून भक्तांच्या गर्दीने फुलून गेला होता. बाप्पाची विधिवत पूजा आणि आरती करून अनेक सार्वजनिक मंडळांच्या गणरायाच्या विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली. शहरातील सर्व रस्त्यांवर रात्री उशिरापर्यंत विसर्जन मिरवणुकांची धूम होती. गिरगाव चौपाटीसह दादर, जुहू, वर्सोवा, वांद्रे, गोराई चौपाटीवर सार्वजनिक मंडळांच्या गणपतींचे विसर्जन करण्यात आले. तसेच जागोजागी व्यवस्था केलेल्या पृत्रिम तलावांमध्ये घरगुती गणरायांचे विसर्जन करण्यात आले.
– पालिकेच्या आकडेवारीनुसार, अकराव्या दिवशी सार्वजनिक – 5 हजार 937, घरगुती – 30 हजार 490, हरतालिका आणि गौरी- 319 अशा प्रकारे एपूण 36 हजार 746 गणपतींचे विसर्जन करण्यात आले. यंदा संपूर्ण गणेशोत्सवात 1 लाख 97 हजार 114 मूर्तींचे विसर्जन करण्यात आले. यामध्ये 1 लाख 81 हजार 375 घरगुती तर 10 हजार 148 सार्वजनिक मंडळांचे गणपती तसेच गौरी व हरतालिका मिळून 5 हजार 591 मूर्ती समाविष्ट आहेत.
508 मेट्रिक टन निर्माल्य केले गोळा
गणेशोत्सवात निर्माल्यांचे संकलन करण्यासाठी पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने विशेष प्रयत्न केले. सार्वजनिक मंडळांकडून योग्य प्रकारे निर्माल्य संकलित केल्यानंतर त्यावर प्रक्रिया करण्यात येत आहे. मुंबईतील विविध विसर्जनस्थळी एकूण 594 निर्माल्य कलश आणि 307 निर्माल्य वाहनांची व्यवस्था केली होती. त्याद्वारे एकूण 508 मेट्रिक टन निर्माल्य संकलित केल्याची माहिती पालिकेच्या अधिकाऱयांनी दिली.