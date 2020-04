ज्याला स्वत:चे वय लक्षात राहत नाही,त्याला माझे रेकॉर्ड कसे लक्षात राहणार, गौतम गंभीरने आफ्रिदीला फटकारले

पाकिस्तानचा क्रिकेटपटू शाहिद अफ्रिदी याने त्याच्या बायोग्राफी असलेल्या पुस्तकातून हिंदुस्थानचे क्रिकेटपटू गौतम गंभीर व विरेंद्र सेहवाग यांच्यावर निशाणा साधला आहे. त्याच्या या टिकेला गौतम गंभीर याने ट्विटरवरून जबरदस्त उत्तर दिले आहे.

Someone who doesn’t remember his age how will he remember my records!OK @SAfridiOfficial let me remind u one: 2007 T20 WC final, Ind Vs Pak Gambhir 75 off 54 balls Vs Afridi 0 off 1 ball. Most imp: We won the Cup. And yes, I’ve attitude towards liars, traitors & opportunists.

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) April 18, 2020