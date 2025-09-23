स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा जीवनपट उद्या ठाण्यात उलगडणार, सतीश भिडे यांचा ‘गीत वीर विनायक’ कार्यक्रम

सामना ऑनलाईन
|

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचा जीवनपट 24 डिसेंबर रोजी उलगडणार आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी अष्टभुजा देवीसमोर घेतलेल्या प्रतिज्ञापासून ते त्यांच्या महानिर्वाणापर्यंतचा समग्र इतिहास सावरकर चरित्र गायक सतीश भिडे हे ‘गीत वीर विनायक’ या कार्यक्रमातून मांडणार आहेत. चेंदणी कोळीवाडा येथील राजमाता जिजाबाई ट्रस्टच्या लक्ष्मीबाई केळकर सभागृहात हा कार्यक्रम सायंकाळी 5 वाजता पार पडणार आहे. सावरकरांचा जीवनपट ज्येष्ठ चरित्र गायक सतीश भिडे सांगीतिक प्रवासातून मांडणार आहेत. भिडे यांनी या कार्यक्रमाचे 3 हजार 183 विनामुल्य प्रयोग केले आहेत. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून त्यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे विचार जगभरात पोहोचवले आहेत.

शिवसेनाप्रमुखांचा आशीर्वाद
या कार्यक्रमाला हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा आशीर्वाद लाभला आहे. दिवंगत गायक सुधीर फडके, नानासाहेब धर्माधिकारी, स्वामी विद्यानंद, कसोटीवीर माधव मंत्री, व्हाइस अॅडमिरल एम.पी.आवटी अशा अनेक दिग्गजांनी कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

‘पॉड टॅक्सी’ नागरिकांच्या सेवेत आणा, देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश; कुर्ला ते वांद्रेदरम्यान प्रवासासाठी नवा पर्याय

काळी मिरी तुपासोबत का खावी? वाचा

माढा तालुक्यातील रिधोरी गावातील पुरात अडकलेले 8 जण सुखरूप, 28 जणांना सुरक्षित स्थळी नेण्यात यश

जाणून घ्या आहारात कोथिंबीर का असायला हवी? वाचा

Beed News – नद्यांना महापूर, दळणवळण ठप्प, बीड जिल्ह्यातील 500 गावांचा संपर्क तुटला

या चुका टाळा, वजन होईल झटक्यात कमी

मुंब्रा बायपासवर भीषण अपघातात तिघांचा मृत्यू, भरधाव कंटेनरने दुचाकीस्वारांना चिरडले

बंदी असतानाही 300रुपये घेऊन अवजड वाहनांना प्रवेश, भिवंडीत वाहतूक पोलिसांचा अजब कारभार; व्हिडीओ व्हायरल

मुंबई-अहमदाबाद मृत्यूचा महामार्ग, 18 महिन्यांत 65 जणांचा बळी; व्हाईट टॉपिंगनंतरही दुर्घटनांचे सत्र कायम