अमेरिकेत आंदोलकांनी CNN वाहिनीच्या कार्यालयात केली तोडफोड, पोलिसांची गाडीही जाळली

अमेरिकेत जॉर्ज फ्लॉयड या कृष्णवर्णीय व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता. त्यावरून संपूर्ण अमेरिकेत असंतोष पसरला आहे. आंदोलकांनी आधी देशातील अनेक शहरात हिंसाचार केला होता. आता आंदोलकांनी CNN वाहिनीला लक्ष्य करत त्यांच्या कार्यालयात तोडफोड केली आहे. तसेच आंदोलकांनी पोलिसांची गाडीही जाळली आहे.

The front of CNN Center in Atlanta was the scene of violent protests on Friday evening that resulted in damage to the front of the building and inside https://t.co/Uz5PsPdoND pic.twitter.com/TsIsu9LCbn

— CNN (@CNN) May 30, 2020