सोन्याच्या भावात सलग तिसऱ्या दिवशी मोठी घसरण, जाणून घ्या 10 ग्रामचा भाव

शेअर बाजारामध्ये तेजी दिसून आल्याने सोन्याच्या भावामध्ये सलग तिसऱ्या दिवशी मोठी घसरण पाहायला मिळाली. दिल्ली सराफा बाजारामध्ये सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅममागे 396 रुपयांनी खाली आहे. सोन्यासह चांदीच्या दरातही प्रतिकिलोमागे 176 रुपयांनी खाली आला आहे.

बुधवारी शेअर बाजारामध्ये सेन्सेक्स 130 अंकांनी वर गेला, तर निफ्टीनेही 12 हजारांचा टप्पा पार केला. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी सोन्याच्या खरेदीकडे दुर्लक्ष केले आणि सोन्याचा भाव सलग तिसऱ्या दिवशी खाली आला. मंगळवारी बाजार बंद झाला तेव्हा सोन्याता दर 41,267 रुपये होते. बुधवारी यात 396 रुपयांची घसरण होऊन तो 40,871 रुपयांवर स्थिरावला. दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारात औद्यागिक क्षेत्रात चांदीची मागणी घटल्याने चांदीचा भाव प्रतिकिलोमागे 179 रुपये खाली आहे. मंगळवारी चांदीचा प्रतिकिलो भाव 41,060 रुपये होते, बुधवारी हा भाव 46,881 रुपयांवर आला.

Gold prices drop Rs 396 to Rs 40,871 per 10 grams in Delhi; silver slips Rs 179 to Rs 46,881 per kg.

— Press Trust of India (@PTI_News) February 5, 2020