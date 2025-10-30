अमेरिका-चीनमध्ये व्यापार करार; सोन्या-चांदीच्या किमतीत घसरण

अमेरिका-चीनमध्ये व्यापार करार झाल्यामुळे अचानक सोने २००० रुपयांनी स्वस्त झाले आणि चांदीच्या किमतीतही १६०० रुपयांनी घसरण झाली. सोने-चांदीच्या किमतीत बुधवारी सुधारणा झाली होती. मात्र, गुरुवारी वायदे बाजार सुरु होताच दोन्हींच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण झाली. एमसीएक्सवर सोने अचानक 2000 रुपयांनी घसरले, तर चांदी 1600 रुपयांपेक्षा जास्त घसरली.
दक्षिण कोरियातील बुसान येथे डोनाल्ड ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्यात झालेल्या बैठकीदरम्यान टॅरिफसह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. याचा थेट परिणाम सोने आणि चांदीच्या किमतींवर झाला. त्यांच्या किमतींमध्ये पुन्हा लक्षणीय घसरण दिसून आली आहे. गुरुवारी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर व्यवहार सुरू होताच सोन्याचा दर सुमारे २,००० ने घसरला, तर चांदीचा दर १,६०० पेक्षा जास्त घसरला. गेल्या काही दिवसांपासून झालेल्या तीव्र घसरणीनंतर बुधवारी किमती थोड्या वाढल्या होत्या. मात्र, गुरुवारी बाजार सुरू होताच त्या पुन्हा घसरल्या.
MCX वर सोन्याच्या दर ५ डिसेंबरच्या एक्सपायरी रेटसह सोन्याचा भाव १,१८,६६५ प्रति १० ग्रॅम पर्यंत घसरला, जो मागील व्यापार दिवसाच्या बंद दिवसापेक्षा जवळजवळ २,००० ने कमी होता. यापूर्वी, बुधवारी, किंमत वाढली होती आणि प्रति १० ग्रॅम ₹१,२०,६६६ वर पोहोचली होती. केवळ सोनेच नाही तर चांदीच्या किमतीही गुरुवारी MCX वर घसरल्या. मागील व्यापार दिवशी, तो १.४६ लाखांच्या वर व्यवहार करत होता. पण गुरुवारी ट्रेडिंग सुरू झाले, तेव्हा त्यात १,६०० पेक्षा जास्त घसरण झाली आणि चांदीचा भाव ₹१,४४,४०२ प्रति किलोपर्यंत घसरला.
डोनाल्ड ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांनी दोन तासांहून अधिक काळ बंद दाराआड बैठक झाली. ज्यामध्ये अनेक प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा झाली. त्यांनी चीनवरील अमेरिकेचा कर कमी करण्यास सहमती दर्शविली. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी चीनवरील कर १०% ने कमी करून ५७% वरून ४७% केला जाईल अशी घोषणा केली. यासोबतच, त्यांनी सांगितले की दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांचा प्रश्नही सोडवला गेला आहे, तर चीन देखील अमेरिकन सोयाबीन खरेदी करण्यास तयार आहे.