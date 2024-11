जम्मू कश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांकडून ग्रेनेड हल्ला, 12 जण जखमी

जम्मू कश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांनी ग्रेनेड हल्ला केला आहे. या हल्ल्यात 12 जण जखमी झाले आहेत. सर्व जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

#WATCH | Jammu and Kashmir: Militants hurled grenade at TRC, Sunday market in Srinagar. More details awaited. pic.twitter.com/PTYR2Ud0x2 — ANI (@ANI) November 3, 2024

श्रीनगरच्या टीआरसी मैदानाबाहेर दहशतवाद्यांनी ग्रेनेड हल्ला केला आहे. आज रविवार असून बाजारात अनेक नागरिकांनी गर्दी केली होती. दहशतवाद्यांनी डाव साधत ग्रेनेड फेकला. या हल्ल्यात 12 जण जखमी झाले आहेत.

#WATCH | Srinagar, J&: IGP Kashmir, Vidhi Kumar Birdi reaches SHMS Hospital where the injured in the grenade attack at TRC, Sunday market in Srinagar have been admitted. pic.twitter.com/O3ypXPecFa — ANI (@ANI) November 3, 2024

हा हल्सा झाल्यानंत पोलीस आणि सैन्य घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. पोलिसांनी सर्व जखमींना रुग्णालयात दाखल केले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. सुरक्षा दलाने हल्लेखोर दहशतवाद्यांचा शोध सुरू केला आहे.