मुलीचा आजोबाच निघाला सैतान, पश्चिम बंगालमधील घटनेचा पोलिसांकडून मोठा खुलासा

पश्चिम बंगालच्या हुगळी जिल्ह्यातील तारकेश्वर येथे 4 वर्षांच्या चिमुरडीवर बलात्काराच्या प्रकरणात मोठा खुलासा झाला आहे. या प्रकरणातील त्या मुलीवर तिच्या आजोबांनीच तिच्या अत्याचार केला होता. या घटनेनंतर पीडितेचे कुटुंब रुग्णालयातून पळून गेले होते, मात्र मुलीची प्रकृती अधिकच बिघडल्याने ते पुन्हा परतले. त्यानंतर पोलिसांनी औपचारिकपणे गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, हे कुटुंब बंजारा समाजाशी संबंधित आहे आणि त्यांच्याकडे कोणतेही अधिकृत ओळखपत्र नाही. सुरुवातीला त्यांनी पोलिस ठाण्याचा दरवाजा ठोठावला आणि नंतर मुलीच्या गळ्यावर जखमेचा खुणा दिसल्याने तिला रुग्णालयात नेण्यात आले. तपासादरम्यान डॉक्टरांनी पाहिले की मुलीला रक्तस्राव होत आहे, ज्यावरून लैंगिक अत्याचार झाल्याचा संशय निर्माण झाला.
मुलीला प्रथम तारकेश्वर ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे तिचे उपचार झाले आणि तिला घरी सोडण्यात आले. मात्र त्यानंतर कुटुंबीयांनी ठामपणे सांगितले की मुलीवर बलात्कार झाला आहे. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी पुन्हा तपास सुरू केला आणि मुलीला वैद्यकीय-वैधानिक तपासणीसाठी (medical-legal examination) दाखल करण्यात आले.