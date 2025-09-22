शेअर बाजारात गटांगळ्यानंतर जबरदस्त रिकव्हरी; ट्रम्पचा व्हिसा बॉम्ब ठरला फुसकाच!

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टॅरिफ बॉम्बनंतर आता व्हिसा बॉम्ब टाकला आहे. त्यामुळे सोमवारी शेअर बाजारावर त्याचा मोठा परिणाम दिसून येईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र, सोमवारी बाजाराने ट्रम्प यांचा व्हिसा बॉम्ब फुसका ठरवला आहे. बाजाराची सुरुवात होताच बाजारात मोठी घसरण दिसून आली. मात्र, अर्ध्या तासातच बाजाराने जबरदस्त रिकव्हरी केली आहे. त्यामुळे शेअर बाजारावर ट्रम्प यांच्या व्हिसा बॉम्बचा फारसा परिणाम झाला नसला तरी बँक निफ्टी वगळता इतर इंडेक्स मंदीत व्यवहार करत आहे.
शेअर बाजारावर सोमवारी एकाच वेळी दोन घटकांचा परिणाम दिसून आला. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या H1B व्हिसा शुल्क वाढीमुळे सुरुवातीच्या व्यवहारात सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये मोठी घसरण झाली. तर देशात GST दर कपातीमुळे मिळालेली सवलत ट्रम्प यांच्या व्हिसा बॉम्बपेक्षा जास्त प्रभावी ठरल्याने दिसून आले. त्यामुळे घसरणीतून सावरत बाजाराने चांगली रिकव्हरी केली आहे.
देशात लागू केलेल्या GST सुधारणांचा शेअर बाजारावर जोरदार परिणाम झाला आहे आणि कर सवलती अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या H1B व्हिसा बॉम्बपेक्षा जास्त प्रभावी असल्याचे दिसून येत आहे. ट्रम्प यांनी H1B व्हिसा शुल्क वाढीची घोषणा केल्यानंतर, आठवड्याच्या पहिल्या व्यापारी दिवशी सोमवारी सेन्सेक्स आणि निफ्टी लक्षणीय घसरणीसह उघडले. मात्र, काही मिनिटांतच दोन्ही निर्देशांकांनी मजबूत रिकव्हरी मोडमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे सुरुवातीची घसरण कमी झाली. आयटी शेअर्समध्ये घसरण झाली, तर अदानी पोर्ट्सपासून कोचीन शिपयार्डपर्यंतच्या शेअर्समध्ये वाढ दिसून आली.
सोमवारी शेअर बाजार तीव्र घसरणीसह उघडला. मुंबई शेअर बाजाराचा 30 शेअर्सचा सेन्सेक्स 82,151.07 वर उघडला, जो त्याच्या मागील बंद 82,626.23 पेक्षा खूपच कमी होता. दरम्यान, ट्रम्प यांनी H1B व्हिसा शुल्कात वाढ करण्याच्या घोषणेमुळे, आयटी कंपन्यांचे शेअर्स, विशेषतः आयटी कंपन्यांचे शेअर्स विखुरलेले दिसले. तथापि, व्यापार सुरू झाल्याच्या काही मिनिटांतच ही तीव्र घसरण मंदावली आणि बीएसई निर्देशांक मजबूत स्थितीत असल्याचे दिसून आले.
राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या निफ्टी निर्देशांकातही सुरवातीला घसरण आणि नंतर जबरदस्त वाढ दिसून झाली. मागील बंद २५,३२७.०५ च्या तुलनेत, ५० शेअर्सचा निर्देशांक २५,२३८.१० वर उघडला आणि नंतर २५,३३१.७० वर व्यवहार करण्यासाठी परत आला. बाजाराच्या खराब सुरुवातीदरम्यान, शेअर बाजारात सूचीबद्ध असलेल्या सुमारे २,३५५ कंपन्यांचे शेअर्स त्यांच्या मागील व्यवहार बंदच्या तुलनेत तीक्ष्ण किंवा किंचित घसरणीने उघडले, तर ९४८ कंपन्यांचे शेअर्स ग्रीन झोनमध्ये वाढीसह उघडले. १५५ शेअर्स अपरिवर्तित राहिले आणि ते सपाट उघडले.
निफ्टीमध्ये एसबीआय लाईफ इन्शुरन्स, बजाज फायनान्स, बजाज फिनसर्व्ह, श्रीराम फायनान्स, एशियन पेंट्स आणि अदानी पोर्ट्स हे सर्वाधिक वाढणाऱ्या कंपन्यांमध्ये होते, तर टेक महिंद्रा, टीसीएस, टाटा मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स आणि डॉ. रेड्डीज लॅब्स सारखे प्रमुख शेअर्स तोट्याने उघडले.
डोनाल्ड ट्रम्पच्या एच१बी व्हिसा शुल्क वाढीमुळे आयटी स्टॉकवर सर्वाधिक परिणाम झाला. सर्वात जास्त घसरलेल्या लार्ज-कॅप स्टॉकमध्ये टेक महिंद्रा (३.७४%), टीसीएस (२.२०%), इन्फोसिस (२.१०%) आणि एचसीएल (१.७०%) यांचा समावेश होता. मिड-कॅप श्रेणीतील हेक्सवेअर टेक (५.६०%), एचसीएल (४%) आणि टाटा टेक (२.१०%) हे शेअर्स तोट्यात व्यवहार करत होते.