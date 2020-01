गुजरातमध्ये महिन्याभरात 219 बालमृत्यू, प्रश्न विचारताच मुख्यमंत्री रुपानींचा काढता पाय

राजस्थानमध्ये सध्या सरकारी रुग्णालयातील बालमृत्युचं प्रमाण अत्यंत गंभीर आहे. कोटा येथे 111 बालमृत्यू झाले आहेत. बिकानेर येथेही हा आकडा 162 इतका भयंकर आहे. पण, फक्त राजस्थानच नव्हे तर गुजरातमध्येही बालमृत्युचा आकडा 219 इतका प्रचंड असल्याचं वृत्त आहे. या बालमृत्यूंविषयी माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नावर गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांनी काहीही न बोलता काढता पाय घेतला आहे. रुपानींच्या या प्रतिक्रियेचा व्हिडीओही व्हायरल झाला असून त्यावर प्रचंड टीका होत आहे.

गुजरात येथील अहमदाबादमधल्या सरकारी रुग्णालयात गेल्या महिन्यात 85 नवजात अर्भकांचा मृत्यू झाला आहे. तर राजकोटमध्ये एका महिन्यात 134 अर्भकं दगावली आहेत. तसंच नोव्हेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यातही बालमृत्युचं प्रमाण अत्यंत गंभीर असून अनुक्रमे 74 आणि 94 इतकी अर्भकं या दोन महिन्यात दगावली आहेत. राजकोट इथल्या बालरुग्णालयात वर्षभरात 1235 बालकांचा मृत्यू झाला आहे.

या प्रकरणी अहमदाबाद रुग्णालयाकडून खुलासाही करण्यात आला आहे. रुग्णालयाच्या म्हणण्यानुसार, दर महिन्यात 400 बालकं रुग्णालयात दाखल होतात. त्यापैकी फक्त 20 टक्केच दगावतात. सोयीसुविधा उत्तम असल्याने बऱ्याचदा गंभीर प्रकृती असलेलं बाळ खासगी रुग्णालयातून सरकारी रुग्णालयात आणलं जातं. त्यामुळे बालकं दगावण्याच अधिक प्रमाण फक्त सरकारी रुग्णालयात बघायला मिळतं, असं स्पष्टीकरण रुग्णालयाने दिलं आहे. दुसरीकडे, बालकांच्या मृत्युसाठी रुग्णालय प्रशासनाचा निष्काळजीपणा कारणीभूत असल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे.

या प्रकरणी माध्यमांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांना प्रश्न विचारला. मात्र, या प्रश्नावर रुपानी यांनी काहीही न बोलता तिथून काढता पाय घेतला. या घटनेचा व्हिडीओही व्हायरल झाला असून रुपानी यांच्यावर टीका होत आहे.

#WATCH: Gujarat Chief Minister Vijay Rupani walks away when asked about reports of deaths of infants in hospitals in Rajkot and Ahmedabad. pic.twitter.com/pzDUAI231Z

— ANI (@ANI) January 5, 2020