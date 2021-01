साडीत केली कलाकारी अन् व्हिडीओ व्हायलर झाला ना भाऊ… तुम्ही पाहिला का?

सोशल मीडियावर कधी काय व्हायरल होईल, याचा काही नेम नाही. अनेकांचे व्हिडीओ, फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने त्यांना चांगली प्रसिद्धीही मिळाली. असाच एक अचंबित करणारा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

राष्ट्रीय सुवर्ण पदक विजेती खेळाडू परुळ अरोरा (Parul Arora) हिने एक छोटा व्हिडीओ इन्स्टाग्राम अकाउंटवर शेअर केला आहे. या व्हिडीओत एक तरुणी काळ्या रंगाचा स्लीवलेस ब्लाऊज आणि जांभळ्या रंगाची साडी घालून स्टंट करताना दिसत आहे. ही तरुणी साडीतही एवढ्या सहजतेने बॅकफ्लिप आणि फ्रंटफ्लिप करत आहे की पाहणारेही आश्चर्यचकित होत आहेत.

‘साडीत एक खतरनाक स्टंट’, असे कॅप्शन परुळ अरोरा (Parul Arora) हिने या व्हिडीओला दिले आहे.

परुळ अरोरा (Parul Arora) हिच्यासह अपर्णा जैन नावाच्या ट्विटर हँडलवरूनही हा व्हिडीओ शेअर करण्यात आला आहे. हा व्हिडीओ पाहून नेटकरीही हैराण झाले असून व्हिडीओखाली कमेंट, लाईक्सचा पाऊस पडत आहे.

When a gymnast does flips in a saree.

Watched it thrice just to see how the saree defied gravity. #ParulArora #ownit pic.twitter.com/tOxzqUOA7H

— Aparna Jain (@Aparna) January 7, 2021