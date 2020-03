पांड्याचे वादळ पुन्हा घोंगावले, 20 षटकारांसह 55 चेंडूत ठोकल्या नाबाद 158 धावा

टीम इंडियाचा अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्या दुखापतीतून सावरल्यापासून जबरदस्त फॉर्मात आहे. पांड्याने सलग दुसऱ्या लढतीमध्ये वादळी खेळी केली आहे. डीवाय पाटील टी-20 स्पर्धेत पांड्याने आणखी एक तुफानी शतक झळकावले आहे. पांड्याने अवघ्या 55 चेंडूत 20 षटकारांची आतिषबाजी करत नाबाद 158 धावा चोपल्या.

‘रिलायन्स वन’ संघाकडून खेळताना पांड्याने नाबाद शतक झळकावले. बीपीसीएलविरुद्धच्या लढतीत पांड्याने 55 चेंडूचा सामना केला आणि नाबाद 158 धावा ठोकल्या. यादरम्यान त्याने 20 उत्तुंग षटकार ठोकले. या लढतीत पांड्याने अवघ्या 39 चेंडूत शतक ठोकले. या खेळीदरम्यान पांड्याचा स्ट्राईकरेट 287.27 एवढा होता.

मुंबईत सुरू असलेल्या 16 व्या डीवाय पाटील टी-20 स्पर्धेत पांड्याने आतापर्यंत चार लढती खेळल्या आहेत. यात त्याने आक्रमक फलंदाजी आणि धारधार गोलंदाजी करत आपण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये कमबॅक करण्यासाठी सज्ज असल्याचे दाखवून दिले आहे. पांड्याने एकूण चार लढतींमध्ये 86.7 च्या सरासरीने 347 धावा केल्या आहेत. यात त्याच्या दोन शतकांचा समावेश आहे. तसेच गोलंदाजीत त्याने तिसऱ्या लढतीत पाच विकेट्सही घेतल्या आहेत. पांड्याने पहिल्या लढतीत बँक ऑफ बडोदाविरुद्ध 25 चेंडूत एक चौकार आणि चार षटकारांच्या मदतीने 38 धावा केल्या होत्या. दुसऱ्या लढतीत त्याने 105 धावांची शतकी खेळी केली. त्यानंतर तिसऱ्या लढतीत त्याने 46 धावा आणि आता चौथ्या लढतीत नाबाद 158 धावांची तुफानी खेळी केली आहे. टी-20 क्रिकेटमध्ये कोणत्याही हिंदुस्थानी खेळाडूची ही सर्वोच्च धावसंख्या आहे.

Hardik Pandya Completed 150 in DY Patil T20 Cup With Huge Six.#HardikPandya #DyPatil pic.twitter.com/ngdOvT8RGf

