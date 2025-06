पुढील दोन ते तीन दिवस कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील घाट भागात मुसळधार पावसाचा इशारा

मान्सून दाखल झाल्यानंतरही पावसाने राज्यात विश्रांती घेतली होती. आता पुढील दोन ते तीन दिवस कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील घाट भागात मुसळधार पाऊस पडेल असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.

पुणे हवामान विभागाचे प्रमुख के.एस. होसाळीकर यांनी एक्सवर पोस्ट करून म्हटले आहे की, पुढील 2-3 दिवसांत कोकण व मध्य महाराष्ट्रातील घाट भागात काही ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तसेच विदर्भातील काही भागातही मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता.उर्वरित ठिकाणी,येथे दर्शविल्या प्रमाणे मेघगर्जनेसह पाऊस पडण्याची शक्यता होसाळीकर यांनी वर्तवली आहे.

Heavy to very heavy rainfall very likely to occur at a few places in the districts of South Konkan-Goa, at isolated places in the districts

of North Konkan and in Ghat areas of Madhya Maharashtra.

— Regional Meteorological Center,Mumbai (@RMC_Mumbai) June 23, 2025