ठरलं! हिमंत बिस्वा सरमा होणार आसामचे नवे मुख्यमंत्री, सोमवारी शपथविधी

आसाममध्ये नुकत्याच झालेल्या विभानसभा निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाने विजय मिळवला. या विजयानंतर सर्बानंद सोनोवाल की हिमंत बिस्वा सरमा मुख्यमंत्री होणार अशी चर्चा रंगली होती. अखेर या चर्चाना पूर्णविराम मिळाला असून हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला आहे. उद्या (10 मे) सोमवारी सकाळी 12 वाजता मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांचा शपथविधी होईल.

रविवारी नवनिर्वाचित आमदारांच्या बैठकीमध्ये हिमंत बिस्वा सरमा यांची मुख्यमंत्री म्हणून निवड करण्यात आली. या बैठकीत केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पक्षाचे महासचिव अरुण सिंह आणि भाजपचे आसाम राज्याचे प्रभारी बैजयंत पांडा हे सहभागी झाले होते. या बैठकीच्या पूर्वी आसामचे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी राज्यपाल जगदीश मुखी यांच्याकडे आपला राजीनामा सोपवला.

Assam’s new Cabinet will take oath at 12 noon tomorrow: Himanta Biswa Sarma, leader of state BJP legislative party https://t.co/j01KcQacIb pic.twitter.com/md7FstzTgg

— ANI (@ANI) May 9, 2021