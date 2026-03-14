HPCL Recruitment 2026 – हिंदुस्थान पेट्रोलियममध्ये 700 हून अधिक जागांसाठी भरती

सार्वजनिक क्षेत्रातील एक प्रतिष्ठित ऊर्जा कंपनी असलेल्या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने तरुणांसाठी मोठ्या प्रमाणात भरती मोहीम जाहीर केली आहे. कंपनीने विविध तांत्रिक आणि प्रशासकीय पदांसाठी 700 हून अधिक रिक्त जागांची भरती जारी केली आहे. ज्यात कनिष्ठ कार्यकारी, अभियंते, अधिकारी आणि इतर अनेक पदांचा समावेश आहे. अर्ज प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे आणि अंतिम मुदतीपर्यंत फॉर्म भरता येतील. यामध्ये एकूण 731 पदे भरली जातील.
या पदांसाठी अर्ज करण्यासाठी कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइट Hindustan Petroleum Corporation Limited द्वारे ऑनलाइन फॉर्म भरू शकतात. अर्ज प्रक्रिया 25 फेब्रुवारी रोजी सुरू झाली आणि 25 मार्च पर्यंत सुरू राहील. यामध्ये शैक्षणिक पात्रता ३ वर्षांची पदवीपूर्व पदवी, डिप्लोमा, अभियांत्रिकी पदवी, अग्निशमन आणि सुरक्षा डिप्लोमासह विज्ञान पदवीधर, एमबीए, चार्टर्ड अकाउंटंट, कॉस्ट अकाउंटंट, लॉ पदवीधर आणि इतर संबंधित पदव्या आवश्यक आहेत. तसेच काही पदांसाठी कामाचा अनुभव देखील आवश्यक आहे. तसेच या भरतीसाठी अर्ज करण्याची वयोमर्यादा पदानुसार २५ ते ४३ वर्षे आहे. काही पदांसाठी सुरुवातीचा पगार दरमहा 30,000 ते 2,80,000 पर्यंत असू शकतो. वरिष्ठ सायबर सुरक्षा धोरणकार सारख्या उच्च पदांसाठी वार्षिक पॅकेज 50 ते 60 लाखांपर्यंत असते. पहिला टप्पा लेखी परीक्षा किंवा संगणक-आधारित चाचणी असेल. त्यानंतर अंतिम निवडीसाठी गट कार्य आणि मुलाखत घेतली जाईल.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया
- भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी प्रथम Hindustan Petroleum Corporation Limited च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी. त्यानंतर Our Current Openings विभागात जावे आणि Recruitment of Officers 2026 लिंकवर क्लिक करावे.
- त्यानंतर उमेदवारांना त्यांची मूलभूत माहिती देऊन नोंदणी पूर्ण करावी लागेल. लॉग इन केल्यानंतर, नाव, वडिलांचे नाव, जन्मतारीख, श्रेणी, लिंग आणि पत्ता यासारखी माहिती काळजीपूर्वक भरा.
- त्यानंतर तुम्हाला तुमच्या पासपोर्ट आकाराच्या फोटोची आणि स्वाक्षरीची स्कॅन केलेली प्रत अपलोड करावी लागेल.
- यानंतर, तुम्हाला तुमच्या श्रेणीनुसार अर्ज शुल्क ऑनलाइन भरावे लागेल आणि फॉर्म सबमिट करावा लागेल.
- उमेदवार कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन भरतीची सविस्तर माहिती पाहू शकतात.