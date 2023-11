Nitish Kumar Apologises – मी माफी मागतो, माझे शब्द मागे घेतो! – नितीश कुमार

बिहारच्या विधानसभेमध्ये लोकसंख्या नियंत्रण आणि लैंगिक शिक्षणावर बोलताना जीभ घसरलेल्या मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी माफी मागितली आहे. माझ्या वक्तव्यामुळे कोणाच्या भावना दुखावल्या गेल्या असतील तर मी माझे शब्द मागे घेतो आणि माफी मागतो, असे नितीश कुमार माध्यमांशी बोलताना म्हणाले. यानंतर त्यांनी विधानसभेमध्येही माफी मागितली.

आम्ही महिला शिक्षणावर भरत देत आहोत. मात्र माझ्या वक्तव्यामुळे कोणाला त्रास झाला असेल तर मी माझे शब्द मागे घेतो. मी स्वत:चा निषेध करतो. मला माझ्याच विधानाची लाज वाटत असून दु:खही होत आहे, असे विधासभेमध्ये बोलताना नितीश कुमार म्हणाले. मात्र नितीश कुमार बोलत असताना विरोधकांनी तुफान गोंधळ घातला.

#WATCH | Opposition leaders protest inside Bihar Assembly over CM Nitish Kumar’s derogatory words he used to explain the role of education and the role of women in population control. pic.twitter.com/TdOe7qEv9N

— ANI (@ANI) November 8, 2023