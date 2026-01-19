ICC T-20 WC 2026 – हिंदुस्थानातच सामने खेळा, अन्यथा बाहेर पडा! ICC चा बांगलादेशला अल्टिमेटम

सामना ऑनलाईन
|

ICC ने बांगलादेशी संघाबाबत कठेर भूमिका घेतली आहे. राजकीय तणाव आणि सुरक्षेच्या कारणास्तलव हिंदुस्थानातील आमच्या संघाचे सामने श्रीलंकेत खेळवण्यात यावेत, अशी मागणी बागंलादेश क्रिकेट बोर्डाने ICC कडे केली होती. त्यावर ICC ने हिंदुस्थानातील कोणतेही ठिकाण सामन्यांसाठी निवडा, असा पर्याय ICC ने बांगलादेशला दिला होता. या सर्व घडामोडींमुळे विश्वचषकातील बांगलादेशच्या समान्यांबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. आता ICC ने कठोर भूमिका घेत हिंदुस्थानातच सामने खेळा, अन्यथा बाहेर पडा, असा अल्टिमेटम बांगलादेशला दिला आहे.

बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला (बीसीबी) आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून (आयसीसी) कडक अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. आयसीसीने बीसीबीला स्पष्ट केले आहे की येत्या टी 20 विश्वचषकात बांगलादेशच्या सहभागाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी 21 जानेवारी ही अंतिम तारीख असेल. त्यामुळे २०२६ च्या टी -20 विश्वचषकावरून आयसीसी आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) यांच्यातील तणाव वाढला आहे.

आयसीसी शिष्टमंडळाची शनिवारी ढाका येथे दुसरी बैठक झाली. बीसीबीने २०२६ चा टी २० विश्वचषक खेळण्याची इच्छा व्यक्त केली. मात्र, हिंदुस्थानात खेळण्यास नकार दिला. सुरक्षेच्या कारणास्तव बांगलादेशने पर्यायी ठिकाणाची मागणी केली आणि संभाव्य पर्याय म्हणून सहयजमान असलेल्या श्रीलंकेत खेळण्याची प्रस्ताव ठेवला. मात्र, आयसीसीने त्यांच्या मूळ भूमिकेवर ठाम राहत वेळापत्रक कायम ठेवले. तसेच विश्वचषकात खेळायचे असेल तर गट क मध्ये असलेल्या बांगलादेशला मुंबई आणि कोलकाता येथे त्यांचे सामने खेळावे लागले.

बीसीसीआयने कोलकाता नाईट रायडर्सना त्यांच्या संघातून मुस्तफिजूर रहमानला मुक्त करण्याचे निर्देश दिले तेव्हापासून या तणावाला सुरुवात झाली. बीसीबीने आयसीसीला पत्र लिहून सांगितले की ते हिंदुस्थानात विश्वचषक सामने खेळण्यास तयार नाहीत आणि जर त्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर स्पर्धेतून माघार घेऊ शकतात. हा मुद्दा पहिल्यांदा ४ जानेवारी रोजी उपस्थित करण्यात आला होता. आयसीसीने आयर्लंडसोबतच्या त्यांच्या संघाच्या गटात बदल करण्याची बांगलादेशची मागणी फेटाळली. आयर्लंडचे सर्व सामने श्रीलंकेत होणार आहेत. आयसीसीने बीसीबीला असेही आश्वासन दिले की हिंदुस्थानात त्यांच्या संघाच्या सुरक्षेला कोणताही धोका नाही.

आयसीसी सध्या २१ जानेवारीपर्यंत बीसीबीच्या निर्णयाची वाट पाहत आहे. मात्र, बांगलादेश स्पर्धेत सहभागी झाला नाही, तर आयसीसी सध्याच्या क्रमवारीनुसार एका बदली संघाचा समावेश करेल. त्यामुळे स्कॉटलंड संघाला याचा फायदा होऊ शकतो.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

IND vs NZ – रोहितच्या अपयशाची मालिका सुरूच; विराट सुस्साट, 2027 च्या वर्ल्डकपसाठी कुणाचा दावा पक्का?

मुलानं परपुरुषासोबत नको त्या अवस्थेत पाहिलं; आईने पोटच्या गोळ्यालाच संपवलं, न्यायालयाने ठोठावली जन्मठेपेची शिक्षा

Akasa Air Pune to Ahmedabad Flight Delayed for 11 Hours Passengers Stranded

आधी विमान झाले लेट, वारंवार बदलले गेट, नंतर रद्द केले थेट! पुण्यात Akasa Air चा गोंधळ

एकमेकांवर दबाव तंत्र वापरण्यासाठीही शिंदे-फडणवीसांना ठाकरे लागतात, सुषमा अंधारे यांची टीका

राजकीय घडामोडींना वेग, दावोस दौरा रद्द करून नेते दिल्लीत दाखल; म्हणाले, गुड न्यूज मिळणार!

भाजप किंवा गद्दारांचा महापौर होईल त्या दिवशी मुंबई शोकसागरात बुडेल, संजय राऊत यांची टीका

Silver @ 3,00,000! चांदीने ओलांडला तीन लाखांचा टप्पा, एका दिवसात तब्बल 13 हजाराची वाढ

महापौर पदावर दावा सांगा म्हणून शिंदेंना दिल्लीतून चावी देणारा कोण? संजय राऊत यांचा गौप्यस्फोट, फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप-शिंदे गटात

थंडीतील पार्ट्यांना महागाईची फोडणी, माशांचा तुटवडा, चिकनही महागले! मांसाहारप्रेमींचे बजेट बिघडले