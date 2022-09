‘सामना’ अधिक रंगतदार होणार, नव्या नियमांना ICC चा हिरवा कंदिल; 1 ऑक्टोबरपासून अंमलबजावणी

क्रिकेटला अधिक रोमांचक बनवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (आयसीसी) नवीन नियमांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. टीम इंडियाचा माजी कर्णधार आणि बीसीसीआय अध्यक्ष सौरव गांगुलीच्या नेतृत्वाखालील समितीने रिलबोन क्रिकेट क्लबला खेळांच्या नियमात बदल करण्याची शिफारस केली होती. ती शिफारस मान्य झाली असून, 1 ऑक्टोबर 2022 पासून नवीन नियमांची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियामध्ये होणारा आगामी टी-20 वर्ल्डकपही नवीन नियमांनुसार खेळला जाईल.

काय आहेत हे नियम जाणून घेऊया…

1. बॅटर झेलबाद झाल्यानंतर आता नवीन बॅटर स्ट्राईकवर येईल. याआधी झेलबाद होण्यापूर्वी बॅटरने एकमेकांना क्रॉस केल्यावर नॉन स्ट्राईकचा बॅटर स्ट्राईकवर येत होता.

2. कोरोना महामारीमुळे क्रिकेटवर संक्रांत ओढावली होती. अनेक सामने रद्द करावे लागले होते. महामारीचा उद्रेक कमी झाल्यावर क्रिकेट सुरू झाले परंतु गोलंदाजांना चेंडूला चकाकी देण्यासाठी लाळ लावण्याची परवानगी देण्यात आली नव्हती. आयसीसीने लाळेवर तात्पुरती बंदी घातली होती, परंतु आता तीन कायम करण्यात आली आहे.

3. टेस्ट आणि वन डेमध्ये एकादा बॅटर बाद झाल्यास नवीन बॅटरला स्ट्राईकवर येण्यासाठी 2 मिनिटांचा वेळ देण्यात आला आहे, तर टी-20 मध्ये हिच मर्यादा 90 सेकंद अर्थात दीड मिनिटांची असेल. याआधी नवीन बॅटरला मैदानात येण्यासाठी 3 मिनिट मिळत होते. आता निर्धारित वेळेत बॅटर मैदानात न आल्यास विरोधी संघाचा कॅप्टन टाईम आऊटची मागणी करू शकतो.

A host of important changes to the Playing Conditions that come into effect at the start of next month 👀https://t.co/4KPW2mQE2U

— ICC (@ICC) September 20, 2022