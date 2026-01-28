ICC Men’s T20 WC – बहिष्काराचा फटका! बांगलादेशी पत्रकारांची मान्यता रद्द

सामना ऑनलाईन
|

टी-20 वर्ल्ड कपचे वाद आता अधिक तीव्र होत असून बांगलादेश क्रिकेट मंडळाने (बीसीबी) स्पर्धेवर बहिष्कार टाकल्याचा थेट फटका बांगलादेशी पत्रकारांना बसला आहे. हिंदुस्थानमध्ये होणाऱ्या या विश्वचषकाचे वार्तांकन करण्यासाठी अर्ज केलेल्या अनेक बांगलादेशी पत्रकारांची माध्यम मान्यता रद्द करण्यात आली होती. मात्र आयसीसीने या प्रकरणाची पुन्हा एकदा सखोल तपासणी करण्याचा निर्णय घेतल्याने पत्रकारांना दिलासा मिळाला आहे.

आयसीसीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अर्जांची संख्या मोठी असून स्पर्धेच्या वेळापत्रकातही बदल झाल्याने माध्यम मान्यता प्रक्रिया नव्याने राबवली जात आहे. त्यानुसार यापूर्वी अर्ज केलेल्या पत्रकारांना पुन्हा एकदा नव्याने अर्ज सादर करावे लागणार आहेत.

टी-20 विश्वचषकासाठी बांगलादेशातून सुमारे 80 ते 90 पत्रकारांनी माध्यम मान्यतेसाठी अर्ज केले होते, मात्र देशनिहाय कोटा प्रणालीमुळे एका देशातून जास्तीत जास्त 40 पत्रकारांनाच मान्यता देता येते.

या निर्णयावर बीसीबीने आक्षेप घेत आयसीसीकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. मंडळाच्या माध्यम विभागाने हा विषय अंतर्गत आणि गोपनीय असल्याचे सांगत निर्णयामागील कारण जाणून घेण्याची मागणी केली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

नॅशनल पार्कमध्ये आदिवासी आणि पोलिसांमध्ये धुमश्चक्री! अतिक्रमणावरील कारवाईला तीव्र विरोध… दगडफेकीमुळे तणाव

विक्रोळीत लाऊड स्पीकर अंगावर कोसळल्याने चिमुकलीचा मृत्यू

यूजीसीच्या नव्या नियमांचा देशभरात तीव्र विरोध, आंदोलकांनी सवर्ण खासदारांना बांगडय़ा पाठवल्या

सरकारला घेरण्याची विरोधकांची तयारी ,आजपासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन

निलंग्यात भाजपकडून लोकशाहीचे दिवसाढवळ्या वस्त्रहरण, हळदी-कुंकवाच्या कार्यक्रमातून काँग्रेसच्या महिला उमेदवाराचे अपहरण

विजयी चौकारासाठी सज्ज हिंदुस्थान! प्रयोगांची चाहूल असली तरी न्यूझीलंडवर मात करण्याचे ध्येय

Australian Open 2026 – 40 अंशांच्या आगीत टेनिससंग्राम! सबालेंका, झ्वेरेवचा उपांत्यपूर्व फेरीत स्फोटक धडाका

ट्रेंड – कायम स्मरणात राहील हे लग्न

Under 19 WC – उपांत्य फेरीच्या दिशेने हिंदुस्थान सुसाट; सुपर सिक्समध्ये हिंदुस्थान अपराजित,  झिम्बाब्वेला द्विशतकी नॉकआऊट पंच