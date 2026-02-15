IND Vs PAK – पाकिस्तानने नाणेफेकीचा कौल जिंकला, हिंदुस्थान प्रथम फलंदाजी करणार

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

कोलंबोमध्ये हिंदुस्थान आणि पाकिस्तान या बहुप्रतिक्षित सामन्याला काही वेळात सुरुवात होणार आहे. दरम्यान, नाणेफेकीचा कौल पाकिस्तानने जिंकला असून त्यांनी प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला असून हिंदुस्थानचा संघ फलंदाजीसाठी मैदानात उतरणार आहे.

पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यासाठी संघात दोन बदल करण्यात आले असून अर्शदिप सिंग आणि संजू सॅमसन यांना या सामन्यासाठी विश्रांती देण्यात आली आहे. तर त्यांच्या जागी कुलदीप यादव आणि विस्फोटक फलंदाज अभिषेक शर्माला संघात स्थान देण्यात आले आहे.

टीम इंडियाचा संघ

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, इशान किशन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरून चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

पाकिस्तानचा संघ

सैम अयुब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कर्णधार), बाबर आझम, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, फहीम अश्रफ, उस्मान खान (यष्टीरक्षक), शाहीन आफ्रिदी, अबरार अहमद, उस्मान तारिक

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

IND Vs PAK – हिंदुस्थानने पाकिस्तानच्या चिंध्या उडवल्या, 61 चेंडूंमध्येच सामना जिंकला

पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांची प्रकृती बिघडली, मोहालीतील फोर्टिस रुग्णालयात दाखल

IND Vs PAK – इशान किशनच्या वादळाचा पाकिस्तानला जोरदार तडाखा, गोलंदाजांना चोपून काढत अर्धशतक झळकावलं

मध्य रेल्वेच्या उपनगरी स्थानकांवर आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष सुरू होणार, आजारी प्रवाशांना होणार तत्काळ उपचार

जम्मू-कश्मीरमध्ये ८,००० ‘अनामित’ बँक खाती गोठवली, सुरक्षा दलांनी मोठा हवाला नेटवर्क केला उद्ध्वस्त

टीम इंडियाच्या रणरागिणींची धडाकेबाज सुरुवात, पहिल्या टी-20 मध्ये ऑस्ट्रेलियाला धुळ चारली

प्रतीक्षा संपली, दृश्यमचा तिसरा भाग एप्रिलमध्ये होणार प्रदर्शित

पश्चिम बंगालमध्ये दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातील जिवंत बॉम्ब सापडला, लष्कराने केला निकामी

दिल्लीतील परिस्थिती गॅस चेंबरसारखी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी काढले भाजपचे वाभाडे