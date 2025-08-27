आपल्या स्वयंपाकघरात दडलाय व्हिटॅमिन सीचा खजिना, वाचा सविस्तर

कधीकधी आरोग्यासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टी आपल्याच घरात दडलेल्या असतात पण त्याबद्दल आपल्याला माहीतही नसते. स्वयंपाकघरात ठेवलेल्या मसाल्यांपैकी असाच एक खजिना व्हिटॅमिन सीचा पॉवरहाऊस मानला जातो. तो केवळ चव वाढवत नाही तर तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करतो आणि अनेक रोगांपासून बचाव करण्यास मदत करतो.
काळी मिरी ही आपल्या जेवणाची चव वाढवण्यासाठी वापरली जाते. पण तुम्हाला माहिती आहे का काळी मिरी व्हिटॅमिन सी ने समृद्ध आहे? यासोबतच त्यात अँटीऑक्सिडंट्स आणि अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्म देखील आढळतात. म्हणूनच प्राचीन आयुर्वेदिक औषधांमध्ये याला खूप महत्त्व दिले गेले आहे.
काळ्या मिरीचे आरोग्य फायदे
व्हिटॅमिन सीची उपस्थिती तुमच्या शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करते. सर्दी-खोकला आणि विषाणूजन्य संसर्ग रोखण्यासाठी ते खूप उपयुक्त आहे.
काळी मिरी गरम मसाल्यात मोडत असून अन्न पचवण्यास मदत करतो आणि गॅस, अपचन सारख्या समस्या दूर करतो.
काळ्या मिरीमध्ये पाइपरिन आढळते, जे चयापचय वाढवते आणि चरबी जाळण्यास मदत करते.
व्हिटॅमिन सी अँटीऑक्सिडंट म्हणून काम करते. यामुळे त्वचेचा पोत सुधारतो तसेच केसांच्या मजबूतीसाठीही उत्तम मानले जाते.
कसे सेवन करावे?
रोजच्या जेवणात बारीक करून किंवा संपूर्ण स्वरूपात घालू शकता. काळी मिरी भाज्या, मसूर आणि सूपमध्ये चव आणि आरोग्य दोन्ही वाढवते.
सकाळी रिकाम्या पोटी काळी मिरी आणि थोडे लिंबू मिसळून एक ग्लास गरम पाणी पिल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते.
हर्बल किंवा ग्रीन टीमध्ये चिमूटभर काळी मिरी टाकल्याने ते आणखी प्रभावी होते.
लक्षात ठेवण्याच्या गोष्टी
जास्त प्रमाणात सेवन केल्याने पचनाच्या समस्या उद्भवू शकतात, म्हणून दररोज १-२ ग्रॅमपेक्षा जास्त घेऊ नका.
तुम्हाला पोट किंवा गॅसची समस्या असेल तर सुरुवातीला थोडेसे घ्या.