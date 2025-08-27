चांदीने गाठला उच्चांक सोनेही चमकले

सामना ऑनलाईन
|

सणासुदीचे दिवस आहेत. अशातच सोन्याचांदीचे दर वाढले आहेत. चांदीने बुधवारी आपला सार्वकालीन उच्चांक गाठला. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनने दिलेल्या माहितीनुसार, आज चांदीचा भाव 392 रुपयांनी वाढून 1,16,525 रुपये प्रति किलो झाला आहे. काल त्याची किंमत 1,16,133 रुपये होती. 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 339 रुपयांनी वाढून 1,00,827 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे. मंगळवारी सोने 1,00,488 रुपये होते. 8 ऑगस्ट रोजी सोन्याने 1,01,406 रुपयांचा उच्चांक गाठला होता.

मुंबईत 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 1,02,060 रुपये आहे, तर 22 कॅरेट सोन्याची किंमत 93,550 रुपये आहे. या वर्षी, सोने सुमारे 25087 रुपये आणि चांदी 30508 रुपये महागली आहे. 31 डिसेंबर 2024 रोजी सोने 76045 प्रति तोळा दर होता. तर चांदी 85680 रुपये किलो होती. यावर्षी सोने 1,00,827 रुपयांवर पोहोचले. चांदी 1,16,525 रुपयांवर पोहोचली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ganesh Chaturthi 2025 – गजानना श्री गणराया आधी वंदू तुज मोरया! देशभरात लाडक्या गणरायाचे आगमन

भोपळ्याच्या बियांना सुपरफूड का म्हटले जाते, वाचा सविस्तर

मोनोरेल घटनेप्रकरणी दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे निलंबन, MMRDA कडून कारवाई

नौदलाच्या ताफ्यात उदयगिरी, हिमगिरीचा श्रीगणेशा, हिंदुस्थानला मिळाल्या दोन नव्या युद्धनौका

बिहारमधील तीन जिह्यांमध्ये 10.63 लाख मतदारांची नावे हटवली, पुरुष मतदारांच्या तुलनेत महिला मतदारांना मोठा फटका

मस्कने चॅटजीपीटी आणि अ‍ॅपलला कोर्टात खेचले

1 सप्टेंबरपासून एसबीआय क्रेडिट कार्डचे नियम बदलणार

झोमॅटोच्या इटरनलला जीएसटीची 40 कोटींची नोटीस

सातारा जिह्यातील 542 गावांत ‘एक गाव एक गणपती’