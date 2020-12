इंजिन सुरू झालं! फिट रो’हिट’मॅन मैदानात, सरावाला केली सुरुवात

मेलबर्न कसोटी जिंकून मालिकेत बरोबरी साधलेल्या टीम इंडियासाठी खुशखबर आहे. ‘हिटमॅन’ रोहित शर्मा मैदानात उतरण्यासाठी सज्ज झाला आहे. सिडनी कसोटीपूर्वी त्याने सरावालाही सुरुवात केलीय. बीसीसीआयने त्याच्या सरावाचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत.

फिटनेस टेस्ट पास केल्यानंतर ऑस्ट्रेलियात दाखल झालेल्या रोहित शर्माला 14 दिवसांचा क्वारंटाईन कालावधी पूर्ण करावा लागला. त्यानंतर तो टीम इंडियाशी जोडला गेला. आज 31 डिसेंबरला तो मैदानात सरावासाठी उतरला. टीम इंडियाचे फलंदाजी प्रशिक्षक विक्रम राठोड यांच्यासोबत त्याने फलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणाचा सराव केला.

आयपीएल दरम्यान रोहित शर्माला दुखापत झाली होती. त्यामुळे तो एक दिवसीय आणि टी-20 मालिकेला मुकला. तसेच चार कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील पहिल्या दोन कसोटी देखील त्याला क्वारंटाईन रूममध्ये बसूनच पहाव्या लागल्या. मात्र आता सिडनीत होणाऱ्या कसोटीसाठी तो कसून सराव करताना दिसतोय. बीसीसीआयने देखील ट्विट करून ‘हिटमॅन आला असून इंजिन सुरू झालंय’, असे ट्विट केले आहे.

The engine is just getting started and here is a quick glimpse of what lies ahead. #TeamIndia #AUSvIND pic.twitter.com/3UdwpQO7KY

— BCCI (@BCCI) December 31, 2020