IND Vs SA 2nd Test – रडत खडत टीम इंडियाची गाडी 200 पार, दक्षिण आफ्रिकेकडे 288 धावांची आघाडी; आता गोलंदाजांची परीक्षा

सामना ऑनलाईन
|

गुवाहटीच्या बरसापारा येथे सुरू असलेल्या दुसऱ्या कसोटीमध्ये टीम इंडियाचा पहिला डाव 201 धावांवर संपुष्टात आला आहे. वॉशिंग्टन सुंदर (48) आणि कुलदीप यादव (19) यांनी डाव सावरल्यामुळे संघाला 200 चा टप्पा पार करण्यात यश आले. दक्षिण आफ्रिकेकडे पहिल्या डावाच्या आधारावर आता 288 धावांची आघाडी आहे.

पहिल्या डावात दक्षिण आफ्रिकेने 489 धावा केल्या होत्या. प्रत्युत्तरात टीम इंडियाला मोठी धावसंख्या उभी करण्याची संधी होती. मात्र, दक्षिण आफ्रिकन गोलंदाजांपूढे टीम इंडियाने नांगी टाकलीत आणि एका मागे एक फलंदाज माघारी परतत गेले. यशस्वी जयस्वालने 58 धावांची खेळी केली. याव्यतिरिक्त एकही फलंदाज दमदार फलंदाजी करू शकला नाही. 122 वर 7 विकेट अशी टीम इंडियाची अवस्था होती. परंतू वॉशिंग्टन सुंदर आणि कुलदीप यादव यांनी डाव सावरला. वॉशिंग्टन सुंदरने 92 चेंडूंमध्ये 48 धावा केल्या तर, कुलदीप यादवने 134 चेंडूंचा सामना करत 19 धावा केल्या. कुलदीपने वॉशिंग्टला चांगली साथ दिली त्यामुळे टीम इंडियाची गाडी 200 पार गेली. दक्षिण आफ्रिकेने आपल्या दुसऱ्या डावाला सुरुवात केली असून 1.3 षटकांचा खेळ संपला तेव्हा त्यांनी बिनबाद 9 धावा केल्या होत्या.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Mumbai News – घाटकोपरच्या पंतनगरमध्ये चाळीत आग, चार मुलांसह सहा जण जखमी

मुंबईत ‘पाताल लोक’ तयार करण्याचा प्लान – मुख्यमंत्री फडणवीस

Digital Arrest नंतर आता SIR ची भीती, सायबर चोरट्यांकडून युजर्सच्या खात्यांवर डल्ला

Dharmendra – बॉलीवूडच्या ‘ही मॅन’ची हळवी गोष्ट!

आठवणीतला ठेवा! धडकी भरवणारा बॉलीवूडचा सर्वात मोठा खलनायक जेव्हा धर्मेंद्र यांच्या पाया पडला होता

….तेव्हा रागाच्या भरात धर्मेंद्र यांनी अमिताभ बच्चन यांच्यावर झाडलेल्या खऱ्या गोळ्या, ‘शोले’च्या सेटवर नक्की काय घडलेलं?

तमिळनाडूमध्ये दोन बसचा भीषण अपघात, सहा जणांचा मृत्यू

‘वीरूची एक्झिट’.. ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांचे निधन, वयाच्या 89 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

IND Vs SA 2nd Test Match – यशस्वी जयस्वालची ऐतिहासिक कामगिरी; WTC मध्ये असं करणारा हिंदुस्थानचा पहिलाच फलंदाज