INDW vs SAW Final Live Update – कव्हर हटवले, थोड्याच वेळात सामना सुरू होण्याची शक्यता

- 4.30 वाजता नाणेफेक होईल आणि सामना 5 वाजता सुरू होईल
- कव्हर हटवले, थोड्याच वेळात सामना सुरू होण्याची शक्यता
- 3 नोव्हेंबर रोजीही पावसाची शक्यता 55 टक्के असून त्या दिवशीही किमान 20-20 षटकांचा खेळ झाला नाही तर हिंदुस्थान आणि दक्षिण आफ्रिकेला संयुक्त विजेते घोषित केले जाईल.
- आयसीसीच्या नियमानुसार आज हा सामना किमान 20-20 षटकांचाही खेळ शक्य झाला नाही तर हा सामना सोमवारी 3 नोव्हेंबर या रिझर्व्ह डेच्या दिवशी खेळवला जाईल.
- चाहत्यांना पावसामुळे सामना सुरु होण्याची आणखी वाट पाहावी लागणार आहे.
- सामनासुरु होण्यापूर्वीच पुन्हा पावसाचा व्यत्यय
IND W vs SA W Final – अंतिम सामन्यावर पावसाचे सावट; नवी मुंबईच्या आकाशात काळ्या कुट्ट ढगांची गर्दी, जोरदार पावसाला सुरुवात
