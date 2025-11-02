INDW vs SAW Final Live Update – कव्हर हटवले, थोड्याच वेळात सामना सुरू होण्याची शक्यता

  • 4.30 वाजता नाणेफेक होईल आणि सामना 5 वाजता सुरू होईल
  • कव्हर हटवले, थोड्याच वेळात सामना सुरू होण्याची शक्यता
  • 3 नोव्हेंबर रोजीही पावसाची शक्यता 55 टक्के असून त्या दिवशीही किमान 20-20 षटकांचा खेळ झाला नाही तर हिंदुस्थान आणि दक्षिण आफ्रिकेला संयुक्त विजेते घोषित केले जाईल.
  • आयसीसीच्या नियमानुसार आज हा सामना किमान 20-20 षटकांचाही खेळ शक्य झाला नाही तर हा सामना सोमवारी 3 नोव्हेंबर या रिझर्व्ह डेच्या दिवशी खेळवला जाईल.
  • चाहत्यांना पावसामुळे सामना सुरु होण्याची आणखी वाट पाहावी लागणार आहे.
  • सामनासुरु होण्यापूर्वीच पुन्हा पावसाचा व्यत्यय

IND W vs SA W Final – अंतिम सामन्यावर पावसाचे सावट; नवी मुंबईच्या आकाशात काळ्या कुट्ट ढगांची गर्दी, जोरदार पावसाला सुरुवात

हरमनप्रीत आणि जेमिमासाठी क्रिकेटप्रेमींचा खास संदेश…

  • अंतिम सामन्यावर पावसाचे सावट; नवी मुंबईच्या आकाशात काळया कुट्ट आभाळाची गर्दी, जोरदार पावसाला सुरुवात 

तरूणांना लाजवणारा आजींचा उत्साह! टीम इंडियाच्या सपोर्टसाठी आजी थेट मैदानात

 

