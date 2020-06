हिंदुस्थान-चीन तणाव वाढला; हिंदुस्थानचे तीन जवान शहीद, चिनी सैनिकही मारले

बर्‍याच दिवसांपासून सुरू असलेला लडाखमधील हिंदुस्थान आणि चीनमधील वाद आता अधिक चिघळत गेला असून दोन देशांच्या सैनिकांमधील ताणतणाव वाढला, त्या दरम्यान हिंदुस्थानी लष्कराचा एक अधिकारी आणि दोन सैनिक शहीद झाले आहेत. दरम्यान चीनच्या सैनिकांना देखील ठार केल्याचे वृत्त लष्कराच्या अधिकृत सूत्रांनी दिले आहे. यावर लवकरच संपूर्ण माहिती देशाला देण्यात असेही सांगण्यात आले आहे.

गॅलवान खोऱ्यात सुरू असलेल्या एस्केलेशन प्रक्रियेदरम्यान काल रात्री एक हिंसक घटना घडली. झटापटीत एक हिंदुस्थानी अधिकारी आणि दोन सैनिक शहीद झाले आहेत. तर चीनचे सैनिक देखील ठार झाल्याचे सांगण्यात आले आहेत. दोन्ही बाजूने गोळीबारी झाली नाही, असे सांगण्यात आले आहे. दोन्ही बाजूंचे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी दोन्ही देशातील तणाव कमी करण्यासाठी बैठक घेत आहेत, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

Violent-face off between Indian and Chinese troops in Galwan Valley, three Army personnel, including an officer, dead

