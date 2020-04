देशात 24 चाचणीमागे 1 कोरोना रुग्ण, आतापर्यंत 2 लाख 90 हजार चाचण्या, 325 जिल्ह्यात एकही रुग्ण नाही

देशात आतापर्यत 2 लाख 90 हजार 401 लोकांची कोरोना तपासणी करण्यात आली असून प्रत्येक 24 चाचण्यांमागे 1 पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळत आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि आयसीएमआर ने संयुक्त पत्रकार परिषद घेत गुरुवारी ही माहिती दिली. यातील 30043 चाचण्या बुधवारी एकाच दिवशी करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती आयसीएमआरचे डॉक्टर रमण आर. गंगाखेड़कर यांनी सांगितले. यातील 26331 चाचण्या आयसीएमआरच्या 178 लॅबमध्ये आणि 3712 चाचण्या 78 खासगी लॅबमध्ये करण्यात आल्या, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

डॉक्टर रमण पुढे म्हणाले की, देशात 24 चाचण्यांमागे 1 रुग्ण आढळत आहे. इतर देशांच्या तुलनेत चाचण्या आणि रुग्ण यांची सरासरी देशात सर्वात कमी आहे. जपानमध्ये प्रत्येक 11.7, इटलीमध्ये 6.7, अमेरिकेत 5.3 आणि ब्रिटनमध्ये 3.4 चाचण्यांमागे एक रुग्ण आढळत आहे. त्यामुळे तेथील रुग्णसंख्या आणि मृतांचा आकडा जास्त आहे, असेही ते म्हणाले. तसेच 100 रुग्णांमागे 10 रुग्ण बरेही होत आहेत.

2,90,401 people have been tested till date, of which 30,043 (26,331 tests done at ICMR's 176 labs & 3,712 tests at 78 private labs) were tested yesterday: Dr. Raman R Gangakhedkar, Indian Council of Medical Research (ICMR). pic.twitter.com/RfsVSnZwiv

— ANI (@ANI) April 16, 2020