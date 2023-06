Cyclone Biporjoy – बंगालच्या उपसागरात ‘बिपरजॉय’ वादळाचा धोका वाढला; या जिल्ह्यांमध्ये वादळी वाऱ्यांसह पावसाची शक्यता

‘मोचा’ चक्रीवादळानंतर आता आणखी एक चक्रीवादळ ‘बिपरजॉय’ चा भारताच्या किनारपट्टीला धोका निर्माण झाला आहे. अरबी समुद्राच्या आग्नेय भागात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाल्याने ‘बिपरजॉय’ चक्रीवादळाची निर्मिती झाल्याची माहिती भारतीय हवामानशास्त्र विभाग (IMD) मंगळवारी दिली. देशाच्या किनारपट्टी भागांवर घोंगावत असलेले वादळ महाराष्ट्र, गुजरातच्या किनारपट्टी भागांपासून फारसे दूर नाही. भारतीय हवामानशास्त्र विभाग (IMD) नुसार, बुधवारी या चक्रिवादळानं पुन्हा एकदा रौद्र रुप धारण केलं आणि आज गुरुवारी (8 जून) त्याचे तीव्र स्वरूप दर्शवू शकतात. एवढेच नाही तर 9 जून रोजीही हे वादळ मोठे रुप धारण करेल असंच काहीसं रुप पाहायला मिळत आहे.

The very severe cyclonic storm “Biparjoy” over eastcentral Arabian Sea moved nearly northwards with a speed of 6 kmph during past 6 hours and lay centered at 2030 hours IST of today, the 07th June, 2023 over the same region near latitude 13.4°N and longitude 66.2 °E. pic.twitter.com/Ggkm1XHTJc

— Regional Meteorological Center,Mumbai (@RMC_Mumbai) June 7, 2023