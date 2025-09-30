हिंदुस्थानच्या सोन्याच्या साठ्यात वाढ; देशातील सोन्याचे मूल्य 30 लाख कोटींवर पोहोचले

सोन्याकडे नेहमी सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळे अनेक देशांकडून आणि अनेक देशांच्या केंद्रीय बँकांकडून सोन्याची मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यात येते. हिंदुस्थाननेही गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी केली आहे. गेल्या वर्षभरात सोन्याच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. गेल्या वर्षभरात सोन्याने भारतीय शेअर बाजारापेक्षा जास्त परतावा दिला आहे, त्यामुळे गुंतवणूकदार श्रीमंत झाले आहेत. तसेच सोन्याने विक्रमी उच्चांक गाठला आहे.
देशातील सोन्याचे मूल्य ३० लाख कोटींवर पोहोचले आहे, जे अनेक देशांच्या GDP पेक्षा जास्त आहे. गेल्या वर्षभरात भारताच्या सोन्याचे मूल्य वेगाने वाढले आहे, ते आता अनेक देशांच्या GDP पेक्षा जास्त आहे. भारतीय घरांमध्ये रिझर्व्ह बँकेपेक्षा जास्त सोन्याचे साठे आहेत. देशाचा एकूण सोन्याचा साठा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि जनतेकडे आहे. या सोन्याचे एकूण मूल्य आता ३० लाख कोटी किंवा $३.२९ ट्रिलियन पर्यंत वाढले आहे. हे अनेक देशांच्या GDP आणि देशाच्या एकूण परकीय चलन साठ्याच्या जवळपास १० पट आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे ८७९.५८ मेट्रिक टन सोने आहे, जे आतापर्यंतचे सर्वाधिक आहे. ३० सप्टेंबरपर्यंत, या राखीव जागेचे मूल्य ₹१०.२८ लाख कोटी ($११५.७ अब्ज) होते. अगदी एक वर्षापूर्वी, त्याच सोन्याचे मूल्य ₹२.७४ लाख कोटी होते. ही एकूण २७५% वाढ दर्शवते, जी वाढत्या खरेदीमुळे नाही तर वाढत्या किमतींमुळे झाली आहे. देशाच्या परकीय चलन साठ्यात सोन्याचा वाटा गेल्या वर्षी ८-९% वरून १२.५% पेक्षा जास्त झाला आहे. यामध्ये गेल्या तीन महिन्यांत आरबीआयने एक टन सोने खरेदी केले आहे. जून २०२५ मध्ये मध्यवर्ती बँकेने त्यांची सोने खरेदी थांबवली आहे.
रिझर्व्ह बँकेव्यतिरिक्त, भारतीय कुटुंबांकडे अंदाजे २५,००० टन सोने आहे, जे देशाच्या एकूण साठ्याच्या ९५% पेक्षा जास्त आहे. सध्याच्या किमतींमध्ये, हा साठा ₹२९.२१ लाख कोटी किंवा $३.२९ ट्रिलियन इतका आहे. हा जगातील सर्वात मोठा खाजगी सोन्याचा साठा नाही तर टॉप १० मध्यवर्ती बँकांच्या अधिकृत साठ्यापेक्षाही जास्त आहे. देशाची सोन्याची आवड, हुंड्याची परंपरा आणि महागाईपासून बचाव यामुळे देशात सोन्याचा प्रचंड साठा आहे. यामुळे देशाला आर्थिक बळकटी मिळते.