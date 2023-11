तुम्ही पुरावे द्या, आम्ही चौकशीला तयार; एस. जयशंकर यांचा कॅनडाच्या आरोपांवर पलटवार

खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंग निज्जर याच्या हत्येवरून कॅनडा आणि हिंदुस्थानमधील संबंध ताणले गेलेले आहेत. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी निज्जरच्या हत्येत हिंदुस्थानी गुप्तचर विभागाच्या एजंटचा हात असल्याचा आरोप केला आहे. मात्र हिंदुस्थानने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. पुरावे द्या, आम्ही चौकशीला तयार असल्याचे म्हणत परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी कॅनडाच्या आरोपांवर पलटवार केला आहे.

कॅनडाच्या ब्रिटीश कोलंबिया भागातील एका गुरुद्वाराच्या पार्किंगमध्ये खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंग निज्जर याची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. तेव्हापासून कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो हे हिंदुस्थानवर आरोपांच्या फैरी झाडत आहेत. हिंदुस्थानच्या गुप्तचर संस्थांना त्यांनी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. मात्र हिंदुस्थानने वेळोवेळी हे आरोप फेटाळून लावत कॅनडाला सुनावले आहे. आता लंडन येथे एका कार्यक्रमाला गेलेल्या एस. जयशंकर यांनी पुन्हा एकदा या मुद्द्यावर भाष्य केले आहे.

परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर म्हणाले की, हिंदुस्थान सरकार निज्जरच्या हत्येची चौकशी करण्याची गरज नाकारत नाहीय. मात्र कॅनडाने निज्जरच्या हत्येमध्ये हिंदुस्थानी एजंटचा हात असल्याचा आरोप केला असून या दाव्याचे समर्थन करणारे पुरावे तुम्ही सादर केले पाहिजेत. हिंदुस्थानवर आरोप करताना पुरावे द्यावेत, आम्ही चौकशीला तयार आहोत.

कॅनडाच्या राजकारणामध्ये हिंसक आणि अतिरिकी राजकीय विचारांनी स्थान दिले जात आहे. त्यांना त्यांचे विचार मांडण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे जबाबदारीसह येते. अशा स्वातंत्र्यांचा गैरवापर आणि राजकीय हेतून दुरुपयोग केला जात असेल तर ते सहन करणे चुकीचे आहे. जर तुमच्याकडे आरोप करण्याचे काही कारण असेल तर कृपया आमच्यापुढे पुरावे सादर करा. आम्ही तपासास नकार देत नाही. मात्र कॅनडाने तसे काहीही केलेल नाही, असे जयशंकर यांनी स्पष्ट केले.

कॅनडातील स्थिती सध्या अशी आहे की तिथे आमच्या दुतावासासह उच्चायुक्तांवर हल्ले केले जात आहेत. स्मोक बॉम्ब फेकले जात आहेत. उच्चायुक्तांनी याची माहिती दिली आहे, मात्र कोणतीही कारवाई झाली नाही, असेही जयशंकर म्हणाले.

