गेल्या 24 तासातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा धक्कादायक, वाचा पूर्ण आकडेवारी

देशातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा दिवसेंदिवस मोठ्या संख्येने वाढत चालला आहे. गेल्या 24 तासात देशात 26,506 कोरोनाग्रस्त आढळले असून हा आतापर्यंतचा एका दिवसातला सर्वात मोठा आकडा आहे. हिंदुस्थानमधील हे वाढते आकडे चिंताजनक आहे.

India reports 475 deaths and the highest single-day spike of 26,506 new #COVID19 cases in the last 24 hours. Positive cases stand at 7,93,802 including 2,76,685 active cases, 4,95,513 cured/discharged/migrated & 21,604 deaths: Ministry of Health & Family Welfare pic.twitter.com/13boGr8aVK

— ANI (@ANI) July 10, 2020