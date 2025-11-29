हिंदुस्थान रशियाकडून 300 क्षेपणास्त्र घेणार, ‘एस-400’ मिसाईल खरेदीचा प्रस्ताव

हिंदुस्थानने आपली एअर डिफेन्स सिस्टम आणखी मजबूत करण्यासाठी ‘एस-400’ क्षेपणास्त्राची मोठी खरेदी प्रक्रिया सुरू केली आहे. संरक्षण मंत्रालय रशियाची सरकारी कंपनी ‘रोसोबोरोन एक्सपोर्ट’कडून 300 मिसाईल खरेदी करण्याच्या तयारीत आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये एस-400 प्रणालीने पाकिस्तानच्या लढाऊ विमानांना पाडले होते. ‘एस-400’ क्षेपणास्त्र खरेदीचा प्रस्ताव 10 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे समजते. या वर्षाच्या आत हा करार पूर्ण केला जाण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी कॉस्ट नेगोशिएशन कमिटी आणि कॅबिनेट कमिटी
ऑन सिक्युरिटीकडून अंतिम मंजुरी मिळणे बाकी आहे. ‘एस-400’ क्षेपणास्त्राची खरेदी हिंदुस्थानच्या व्यापक एअर डिफेन्स रणनीतीचा भाग आहे.
कशासाठी गरजेचे?
‘एस-400’ प्रणाली हिंदुस्थानी हवाई दलासाठी ‘सुदर्शन चक्र’ मानली जाते. ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान या प्रणालीने फक्त 5 मिनिटांत पाकिस्तानी विमानांचे लोकेशन मिळवले आणि 300 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावरून सहा विमानांना लक्ष्य केले. यामध्ये पाकिस्तानचे जेएफ-17, आयएसआर विमान आणि इतर उच्च क्षमतेचे लढाऊ प्लॅटफॉर्म्स होते.
हिंदुस्थानचे सशस्त्र दल पुढील काळात आणखी पाच ‘एस-400’ प्रणालीच्या खरेदीची शक्यता आहे. याशिवाय रशियाच्या पैंत्सिर एअर डिफेन्स सिस्टमच्या खरेदीचा पर्यायदेखील उपलब्ध आहे.