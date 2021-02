IndvsEng – घरच्या मैदानावर टीम इंडियाचे गोलंदाज ‘फ्लॉप’, पाहुण्यांची जबरदस्त फलंदाजी

टीम इंडिया व इंग्लंडमध्ये चेन्नईच्या मैदानावर आजपासून सुरू झालेल्या पहिल्या कसोटी सामन्याचा पहिला दिवस पाहुण्या संघाच्या नावावर राहिला. इंग्लंडच्या फलंदाजांनी जबरदस्त फलंदाजी करत पहिला दिवस गाजवला. त्यात ऑस्ट्रेलियात मालिका गाजवणाऱ्या टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी घरच्या मैदानावर अत्यंत खराब प्रदर्शन केले. तर इंग्लंडचा कर्णधार जो रुटने शतक ठोकत आपल्या संघाला चांगली धावसंख्या मिळवून दिली.

England 263/3 (Joe Root 128*, Dominic Sibley 87, Jasprit Bumrah 40-2) at stumps on day 1 against India at MA Chidambaram Stadium, Chennai.

