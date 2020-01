गुवाहाटीतील टीम इंडिया आणि श्रीलंकेतील टी-20 सामना पावसामुळे रद्द

टीम इंडिया आणि श्रीलंकेमध्ये तीन टी-20 मालिकेला रविवारी गुवाहाटीमध्ये सुरुवात होणार होती. मात्र, पावसामुळे मैदान ओले झाल्याने हा सामना रद्द करण्यात आला आहे. नववर्षाच्या पहिल्याच आंतरराष्ट्रीय लढतीत कर्णधार विराट कोहलीने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. मात्र, पावसाचा व्यत्यय आल्याने सामना सुरू झाला नाही. मैदानाची पाहणी केल्यानंतर मैदान ओले असल्याने सामना खेळवणे शक्य नसल्याने सामना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Guwahati: 1st T20I between India and Sri Lanka has been abandoned due to rain. pic.twitter.com/UUWcZj16ck

— ANI (@ANI) January 5, 2020