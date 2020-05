ब्रेकिंग – IRCTC ची वेबसाईट क्रॅश; पुढील आदेशापर्यंत रेल्वे तिकीट बुकिंग ठप्प

कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे गेल्या दीड महिन्यापासून बंद असलेली रेल्वेची प्रवासी वाहतूक 12 मे पासून सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रेल्वे मंत्रालयाने 15 विशेष गाड्या चालवण्याचा निर्णय झाला. यासाठी आज सोमवार दुपारी 4 वाजल्यापासून रेल्वेच्या अधिकृत वेबसाईटवरून बुकिंग सुरू झाले. मात्र ऑनलाईन बुकिंगसाठी एकाचवेळी हजारो लोकांनी उडी घेतल्याने IRCTC ची वेबसाईट क्रॅश झाली आणि बुकिंगही ठप्प झाले आहे.

रेल्वे पुढील आदेश देईपर्यंत बुकिंग करता येणार नाही, त्यामुळे उद्यापासून रेल्वेसेवा सुरू होणार की नाही याबाबत संभ्रम होता. मात्र थोड्याच वेळापूर्वी रेल्वेने सायंकाळी 6 वाजल्यापासून तिकीट बुकिंग पुन्हा सुरू होईल अशी माहिती दिली आहे. एएनआयने ट्विटरवर ही माहिती दिली.

Booking for train tickets to begin at 6:00 PM: Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) pic.twitter.com/jXKWcsA8Nw

— ANI (@ANI) May 11, 2020