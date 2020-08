गेल्या 24 तासात आढळले 54 हजार रुग्ण, मृतांच्या संख्येत वाढ

गेल्या 24 तासात देशात कोरोना व्हायरसची लागण झालेले 54,736 रुग्ण आढळले असून 853 जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांचा आकडा हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आकडा आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जाहीर केलेली ही आकडेवारी धक्कादायक आहे.

India’s COVID tally crosses 17 lakh mark with 54,736 positive cases & 853 deaths in the last 24 hours.

Total #COVID19 cases stand at 17,50,724 including 5,67,730 active cases, 11,45,630 cured/discharged/migrated & 37,364 deaths: Health Ministry pic.twitter.com/WXGdKfaHUW

— ANI (@ANI) August 2, 2020