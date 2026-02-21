लवकरच नौदलात येतेय आयएनएस ‘अरिधमन’, तिसरी आण्विक पाणबुडी, 3 हजार किलोमीटरवरील शत्रूंचा वेध

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

हिंदुस्थानच्या समुद्री ताकदीला बळ मिळणार आहे. येत्या एप्रिल ते मे दरम्यान तिसरी अणुऊर्जेवर चालणारी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र पाणबुडी आयएनएस ‘अरिधमन’ पाणबुडी नौदलाच्या सेवेत दाखल व्हायला सज्ज होत आहे. ‘अरिधमन’ची शेवटच्या टप्प्यातील चाचणी सुरू आहे. नौदलप्रमुख अॅडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी यांनी ही पाणबुडी लवकरच कार्यान्वित होणार असल्याची घोषणा केली.

‘आयएनएस अरिधमन’ला विशाखापट्टणम येथील जहाज बांधणी सेंटरमध्ये अॅडव्हान्स टेलॉजी वेसेल (एटीव्ही) प्रोजेक्ट अंतर्गत बनवण्यात आले आहे. ही पाणबुडी ‘आयएनएस अरिहंत’ आणि ‘आयएनएस अरिघात’पेक्षा मोठी आहे. तिचे वजन सात हजार टन आहे. ‘आयएनएस अरिधमन’ आता अंतिम सागरी चाचण्यांच्या टप्प्यावर आहे. सिस्टम वॅलिडेशन आणि शस्त्र एकीकरणाचे काम पूर्ण झालेले आहे. उर्वरित परीक्षण पूर्ण झाले तर ही पाणबुडी औपचारिकरीत्या नौदलाला सुपूर्द केली जाईल.

  • ‘आयएनएस अरिधमन’ पाणबुडीत आठ उभ्या लाँच सिस्टम टय़ूब आहेत. आधीच्या आयएनएस अरिहंत आणि आयएनएस अरिघाटमध्ये 4 सिस्टम टय़ूब होत्या.
  • अरिधमन पाणबुडीवर ‘के-15 सागरिका’ (750 किमी रेंज) 24 क्षेपणास्त्रे असतील.
  • ‘के-4’ ची 8 क्षेपणास्रे (रेंज 3,500 किमी)
  • के-4 क्षेपणास्त्राची रेंज आशियातील बहुतांश भागात पोहोचण्यास सक्षम आहे.
  • ही पाणबुडी हिंदुस्थानच्या सेकंड स्ट्राईक क्षमतेला मजबूत करेल.
  • पाणबुडीमुळे नौदलाला पहिल्यांदाच समुद्रात तीन कार्यरत अरिहंत-श्रेणीच्या पाणबुड्या मिळतील.
  • पाणबुडीत अंदाजे 70 टक्के स्वदेशी साहित्य आहे, ज्याच्या बांधकामात एलअँडटी आणि टाटा पॉवरसारख्या हिंदुस्थानी कंपन्या आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

कश्मीरमधील 40 पर्यटन स्थळे पुन्हा उघडली, पहलगाम हल्ल्यानंतर बंद केलेली

पाकिस्तानी सरकारने सैनिकांना सोडले वाऱ्यावर, बलुचच्या कैदेतील सात जणांची मदतीची याचना

उरणच्या ओएनजीसीमध्ये पुन्हा आग; गॅस लाईनची दुरुस्ती सुरू असतानाच दुर्घटना, सुदैवाने जीवितहानी टळली

सोमवारपासून माथेरानमध्ये ई-रिक्षांचा बेमुदत बंद; सनियंत्रण समिती विरोधात संताप, 54 हात रिक्षाचालकांच्या नशिबी नरकयातनाच

रायगडात मोहोर काळवंडला; आंबा धोक्यात, ढगाळ वातावरण, उष्णतेचा पारा वाढू लागल्याने बागा संकटात

हार्वर्ड विद्यापीठात ‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे’ची शिकवण

व्हाट्सअॅप ग्रुपवरचे जुने मेसेज वाचता येणार, नवे ‘ग्रुप मेसेज हिस्ट्री’ फीचर येतंय

अंबानींची अंबाजी मंदिराला 27.5 कोटींची देणगी

विशाखापट्टणममध्ये नौदलांचा भरला मेळा!