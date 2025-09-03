तेलंगणातील विद्यार्थ्यांचा ब्रिटनमध्ये अपघाती मृत्यू; गणेश विसर्जन करून घरी परतत असताना काळाचा घाला

सामना ऑनलाईन
|

ब्रिटनमध्ये भीषण अपघातात तेलंगणातील दोघा विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. स्थानिक वेळेनुसार सोमवारी सकाळी आग्नेय इंग्लंडच्या एसेक्समध्ये रेले स्पर चौकात दोन कारची जोरदार टक्कर झाली. या अपघातात तेलंगणातील दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला, तर पाच जण गंभीर जखमी झाले. चैतन्य तारे (23) आणि ऋषी तेजा रापोलू (21) अशी मृत्यू झालेल्या दोन विद्यार्थ्यांची नावे आहेत. यातील चैतन्य जागीच ठार झाला, तर ऋषीचा रुग्णालयात उपचार घेत असताना मृत्यू झाला. हे विद्यार्थी गणपती विसर्जन करुन घरी परतत होते. त्यावेळी त्यांच्यावर काळाने घाला घातला.

भरधाव कार चालवणाऱ्या पूर्व लंडनमधील दोघांना अटक करण्यात आली. मात्र नंतर त्यांची जामिनावर सुटका झाली. भरधाव कार चालवून दोघा तरुण मुलांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी आरोपी चालकांविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. एसेक्स पोलिसांनी ही कारवाईची माहिती दिली. स्थानिक न्यायालयाने दोन्ही आरोपी चालकांना 20 नोव्हेंबरपर्यंत जामिनावर सोडून दिले आहे. सध्या आम्ही अपघाताचा सखोल तपास करीत आहोत, असे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ब्रिटनमधील नॅशनल इंडियन स्टुडंट्स अँड अ‍ॅल्युमनी युनियनने विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ratnagiri News – गोवा बनावटीच्या दारूची कंटनेरमधून वाहतूक, मुंबईच्या भरारी पथकाकडून सापळा रचत कारवाई

Ratnagiri News – अंमली पदार्थाविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांचे कार्यवाहीचे निर्देश

Photo – ग्रीन साडीत अनन्याचा सोज्वळ लूक

Solapur News – सोलापूर-हैदराबाद महामार्गावर एसटी आणि ट्रकची धडक, 16 प्रवासी जखमी

Ratnagiri News – दुर्वास पाटील प्रकरणात जयगड पोलीस दोषी आढळल्यास कारवाई होणार, पोलीस अधीक्षकांचा इशारा

शारजाहला जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानात तांत्रिक बिघाड, त्रिची विमानतळावर प्रवाशांचा खोळंबा

Mumbai News – मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सीमाशुल्क विभागाची कारवाई, गांजा तस्करीप्रकरणी प्रवाशाला अटक

टॅरीफमुळे अमेरिकेचाच पाय खोलात, पर्यटन क्षेत्राचे अब्जावधींचे नुकसान

आनंदाचा शिधा बंद करण्याचे कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी द्यावे; वैभव नाईक यांची मागणी