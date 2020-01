इराणचा इराकमधील अमेरिकन लष्करी तळांवर हल्ला

अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्धाची ठिणगी पडली असून इराणने इराकमधील अमेरिकेच्या लष्करी तळावर हल्ला केला. अल असद आणि इरबिल येथील लष्करी तळांवर इराणने डझनभर बॅलस्टीक मिसाईल डागले. मात्र यात नक्की किती हानी झाली हे इतक्यात सांगता येणार नाही. असे पेटाँगनतर्फे सांगण्यात आले आहे.

इराणचे लष्करप्रमुख सुलेमानी याच्या हत्येनंतर अमेरिका आणि इराण यांच्यात शुक्रवारपासूनच युध्दजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सुलेमानींच्या हत्येचा बदला घेण्याचा इशारा इराणने दिल्याने अमेरिकाही चवताळली आहे. त्याचपार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणमधील 52 ठिकाणे नेस्तनाबूत करण्याचा इशारा दिला. यामुळे सूडाने पेटून उठलेल्या इराणने बुधवारी इराकमधील अमेरिकेच्या दोन लष्करी तळावर हल्ला केला.

दरम्यान हल्ल्या होण्याआधी इराकच्या संसदेने अमेरिकेच्या सैन्याला परत पाठवण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. त्यानंतर सैनिक मायदेशी परतण्याच्या तयारीत होते. दरम्यान, इसिसचा खात्मा करण्यासाठी अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणावर आपला फौजफाटा तेथे पाठवला होता. पण इराकमधील इराणी समर्थकांनी अमेरिकेच्या दूतावासावर हल्ला केल्यानंतर परिस्थिती अधिकच चिघळली असून इराकही इराणचे समर्थन करत आहे. यामुळे अमेरिकेचे इराकच्या प्रत्येक हालचालींवर लक्ष आहे.

#WATCH: Iran launched over a dozen ballistic missiles at 5:30 p.m. (EST) on January 7 and targeted at least two Iraqi military bases hosting US military and coalition personnel at Al-Assad and Irbil, in Iraq. pic.twitter.com/xQkf9lG6AP

— ANI (@ANI) January 8, 2020