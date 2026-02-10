जर तुम्ही हा व्हिडीओ पाहत असाल, तर मी आता या जगात नाही! 10 मिनिटांचा व्हिडीओ शेअर करत इराणी तरुणानं जीवन संपवलं

अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष युद्धाच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. कोणत्याही क्षणी अमेरिका इराणवर लष्करी कारवाईला सुरुवात करण्याची शक्यता आहे. आखाती देशांमध्ये युद्धाचे सावट घोंघावत असतानाच आता इराणमधील एका तरुणाने व्हिडीओ करत मृत्युला कवटाळले आहे. पुरिया हमिदी असे या तरुणाचे नाव असून मृत्युपूर्वी त्याने 10 मिनिटांचा अस्खलित इंग्रजी भाषेतील व्हिडीओ रेकॉर्ड केला.

इराणमधील बुशेहर या दक्षिण बंदर शहरात राहणाऱ्या हमिदी याने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पाश्चात्य देशांना इराणच्या सत्ताधारी राजवटीशी कोणताही राजनैतिक करार न करण्याची विनंती करणारा व्हिडीओ शेअर केला आणि जीवन संपवले. इराणमधील आंदोलकांवर होणाऱ्या जीवघेण्या कारवाईकडे आंतरराष्ट्रीय लक्ष वेधण्याचा आणि इराणच्या नेतृत्वाविरुद्ध परकीय हस्तक्षेपाची मागणी करण्याचा प्रयत्न त्याने केला. ‘इराण इंटरनॅशनल’ या विरोधी पक्षांशी संबंधित माध्यमांनी ही माहिती दिली आहे. याबाबत ‘इंडिया टूडे‘ने वृत्त दिले आहे.

जर तुम्ही हे पाहत असाल, तर मी आता या जगात नाही, असे व्हिडीओच्या सुरुवातीलाच हमिदी म्हणतो. इराणमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान निर्दयीपणे कत्तल करण्यात आली. यात 40 हजारांहून अधिक लोक मारले गेले आहेत. ही संख्या रशिया-युक्रेन आणि इस्रायल-पॅलेस्टाईन युद्धातील मृतांपेक्षा जास्त आहे, असेही तो यात म्हणतो.

बातमी अपडेट होत आहे…

