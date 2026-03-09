आखाती देशांवर इराणचे ड्रोन-क्षेपणास्त्र हल्ले, बहरीनच्या तेल रिफायनरीला केले लक्ष्य

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारीही इराणकडून आखाती देशांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले सुरूच राहिले. या हल्ल्यांमध्ये ऊर्जा क्षेत्रालाही लक्ष्य करण्यात आले. बहरीनमधील सरकारी तेल रिफायनरीवर झालेल्या हल्ल्यानंतर कंपनीला ‘फोर्स मॅजेअर’ जाहीर करावी लागली. Bapco Energies ने दिलेल्या निवेदनानुसार, मध्यपूर्वेतील सुरू असलेल्या प्रादेशिक संघर्षामुळे आणि रिफायनरी कॉम्प्लेक्सवरील अलीकडील हल्ल्यांमुळे कंपनीच्या कामकाजावर मोठा परिणाम झाला आहे.

कंपनीच्या नियंत्रणाबाहेरील परिस्थिती निर्माण झाल्याने उत्पादन आणि निर्यात प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे कंपनीला करारातील काही जबाबदाऱ्या तात्पुरत्या स्थगित करण्यासाठी “फोर्स मॅजेअर” लागू करावे लागले. फोर्स मॅजेअर हा एक कायदेशीर कलम आहे. युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती, हल्ले किंवा इतर अनपेक्षित घटनांमुळे कंपनीच्या कामकाजावर परिणाम झाल्यास हे कलम लागू केले जाते. यामुळे कंपन्यांना तेल किंवा वायू पुरवठ्यासारख्या करारातील जबाबदाऱ्या तात्पुरत्या थांबवण्याची मुभा मिळते. बहरीनच्या रिफायनरीवर झालेल्या हल्ल्यांनंतर Bapco Energies ने हे कलम लागू केले असून, त्यामुळे ऊर्जा निर्यात आणि शिपमेंटमध्ये विलंब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान सौदी अरेबियाने इराणच्या हल्ल्यांचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे. सौदी परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, आखाती देशांवर सुरू असलेली इराणची आक्रमक कारवाई चिंताजनक आहे. हे हल्ले सुरूच राहिले, तर इराणला मोठे राजनैतिक, आर्थिक आणि धोरणात्मक परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही सौदी अरेबियाने दिला आहे.

२८ फेब्रुवारीपासून अमेरिका आणि इस्त्रायल यांनी इराणमधील लक्ष्यांवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर तणाव आणखी वाढला आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने अमेरिकन लष्करी तळांना आश्रय देणाऱ्या आखाती देशांना लक्ष्य करण्याची कारवाई तीव्र केली आहे. या घडामोडींमुळे मध्यपूर्वेतील संघर्ष अधिक वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात असून, त्याचा परिणाम जागतिक ऊर्जा बाजारावरही होणार आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

टी-20 विश्वविजेतेपदानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवचा हुंकार; नवीन लक्ष्य केलं निश्चित! नेमकं काय म्हणाला?

Israel Iran War – तुम्ही 200 डॉलरने तेल खरेदी करू शकत असाल तरच युद्ध सुरू ठेवा! इराणचा इशारा

T20 World Cup – टीम इंडिया झाली मालामाल! पाहा कोणाला किती मिळाले बक्षीस… ऑस्ट्रेलियाची झोळी रिकामी?

मुंबईतील पहिले मँग्रोव्ह उद्यान नागरिकांसाठी खुले करा, आदित्य ठाकरे यांची सरकारकडे मागणी

बिर्ला कॉलेज फसवणूक प्रकरण, दोषींवर कारवाई तर, निर्दोष विद्यार्थ्यांना भयमुक्त करा; भास्कर जाधवांची सरकारकडे मागणी

परराज्यात नोंदणी असलेल्या बाईक टॅक्सींवर कठोर कारवाई करा, आमदार सुनील शिंदे यांची विधानपरिषदेत मागणी

Israel Iran War – तुर्कीयेची युद्धात उडी; भूमध्य समुद्रात इराणी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र बुडवले

तेल’कट’! सौदी अरेबियाकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे जगभरात खळबळ

निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध अविश्वास ठराव? संसदेत तृणमूल काँग्रेस मोठी पाऊले उचलण्याच्या तयारीत