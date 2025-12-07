जळगावात स्ट्राँग रूमला पोलिसांसह आमदारानेही लावली स्वत:ची सुरक्षा

भाजपकडून ईव्हीएममध्ये छेडछाड केली जाण्याची शक्यता असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीकडून केला जात असताना दुसरीकडे सत्ताधारी शिंदे गटाच्या आमदारालाही प्रशासन व पोलिसांवर भरोसा नसल्याचे समोर आले आहे. कारण मिंधे गटाचे आमदार किशोर पाटील यांनी भडगाव आणि पाचोरा या ठिकाणाच्या स्ट्राँग रुमला स्वतःची खासगी सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे. या घटनेमुळे राज्यात मतदानात गोलमाल होणार, यावर जणूकाही शिक्कामोर्तबच झाले आहे.
नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत पाचोरा आणि भडगाव या दोन्ही ठिकाणी मिंधे गट विरुद्ध भाजप असा सामना रंगला आहे. मतदान ईव्हीएममध्ये बंद झाल्यानंतर आता ईव्हीएम स्ट्राँग रुममध्ये बंदिस्त असून २१ डिसेंबर रोजी निकाल लागणार आहे.
सत्ताधारी आमदारालाही पोलिसांवर भरोसा नाही?
जळगाव जिल्ह्यातील भडगाव आणि पाचोरा येथील ईव्हीएम स्ट्राँग रूमच्या सुरक्षेला अनपेक्षित वळण मिळाले आहे. या दोन्ही ठिकाणी सरकारी सुरक्षा यंत्रणेसह गणवेशधारी खासगी सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात आले आहेत. शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार किशोर पाटील यांनी आपल्या उमेदवारांच्या आग्रहास्तव हे खासगी सुरक्षा रक्षक तैनात केले आहेत.
दोन्ही शहरांमध्ये नगरपालिका निवडणुकीत मिंधे गट आणि भाजप यांच्यात जोरदार सामना रंगलेला असताना खासगी सुरक्षा रक्षकांची तैनात आता राजकीय चर्चेचा मुख्य मुद्दा ठरत आहे. अधिकृत चोख पोलीस बंदोबस्त असतानाही सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराने स्वतंत्र सुरक्षा रक्षक नेमल्याने ईव्हीएम सुरक्षिततेबाबत नवीन प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. स्ट्राँग रुमबाहेर नेमलेले सुरक्षारक्षक इथल्या परिसरावर करडी नजर ठेवत आहेत. एकंदरीत या सर्व घडामोडींमुळे निवडणुकीच्या निकालाची उत्सुकता मात्र वाढली आहे.
एरंडोलमध्ये सीसीटीव्ही बंद
जळगावच्या एरंडोल येथे स्ट्राँग रूमच्या बाहेर ठेवण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेर्याचा डिस्प्ले अडीच तासापर्यंत बंद पडल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकाराबाबत एरंडोल नगरपरिषद निवडणुकीतील उमेदवार आणि त्यांच्या प्रतिनिधींनी आक्षेप तसेच शंका उपस्थित करत निवडणूक निर्णय अधिकारी तहसीलदारांकडे लेखी तक्रार केली आहे. तर जळगावच्या धरणगावमध्ये विरोधी पक्षाचे कार्यकर्ते स्वतःच स्ट्राँग रूमच्या बाहेर पहारा देताना दिसत आहेत. राज्यभर कमी अधिक प्रमाणात हीच परिस्थिती दिसत आहे.