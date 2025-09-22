अहिल्यानगरमध्ये मुसळधार पाऊस, घर कोसळून तीन जण जखमी

सामना ऑनलाईन
|

अहिल्यानगरमधील जामखेड परिसरात गेल्या पाच दिवसांपासून होत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे तालुक्यातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे. अनेकांच्या घरात पाणी शिरले आहे. विशेषतः नदीकाठच्या लोकांना मोठा धोका निर्माण झाला आहे. पिके पाण्यात गेलेली आहेत त्यामुळे तालुक्यातील नुकसान ग्रस्त पिकांचे पंचनामे करावेत अशी मागणी होत आहे. यातच सावरगाव येथे पावसामुळे एक घर पडले असून घरात झोपलेले तीन जन जखमी झाले आहेत यातील एकाची प्रकृती गंभीर आहे.

जामखेड तालुक्यातील सावरगाव येथे गौतम बाबासाहेब गोरे हे रात्री आपल्या घरात कुटुंबासमवेत झोपलेले असताना रात्री साडेचार वाजता घर कोसळले. त्यात स्वत: गोरे, त्यांच्या पत्नी आणि मुलगा
असे तीनजण जखमी झाले आहेत. गौतम गौरे यांना जास्त लागलं असून ते गंभीर जखमी झाले आहेत.

घर कोसळले तेव्हा मोठा आवाज झाला. हे ऐकून ताबडतोब आसपासचे लोक जमा झाले त्यांनी ताबडतोब जखमींना ढिगाऱ्याबाहेर काढले आणि नगरला उपचारासाठी पाठवले.

शहरातील नागेश्वर मंदिरात जाण्यासाठी धाकटी नदीवर लोखंडी पुल रात्रीच्या पावसामुळे खचला आहे. उदघाटनाच्या आधीच पुल खचल्यामुळे कामाच्या दर्जाबाबत शहरात जोरदार चर्चा सुरू आहे. अनेक ठिकाणी लाइटचे पोल पडलेले आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Skin Care – त्वचा नैसर्गिकपणे उजळण्यासाठी हे फेशियल करायला हवे

Photo – तुळजाभवानी मंदिरात फुलांची आकर्षक सजावट

केंद्र सरकार बौद्धिक दिवाळखोर झालं आहे, GST वरून रोहित पवार यांची टीका

केसांच्या उत्तम आरोग्यासाठी ‘या’ पानांची पेस्ट आहे खूप गरजेची, वाचा

Photo – शारदीय नवरात्रोत्सवानिमित्त पंढरपूरच्या श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात आकर्षक फुलांची सजावट

Hair Care – केसांसाठी कांद्याचा वापर कसा करायला हवा, वाचा सविस्तर 

सामना प्रभाव – करजुव्यात वाळूमाफियांचे थैमान; सामना ऑनलाइनला वृत्त प्रसिद्ध होताच जिल्हाधिकाऱ्यांचे कारवाईचा आदेश

शहापुरात भाजपला खिंडार; शिवसेनेत इनकमिंग जोरात, भाजप, अजित पवार गटाच्या शेकडो कार्यकर्त्यांच्या खांद्यावर भगवा

ठाणेकरांची वाहतूक कोंडीतून लवकरच सुटका होणार, झोकात धावली ठाण्याची मेट्रो