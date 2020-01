प्रजासत्ताक दिनापूर्वी घातपाताचा कट उधळला, जैशच्या पाच दहशतवाद्यांना अटक

प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वीच दहशतवाद्यांनी रचलेला घातपाती कारवायाचा कट जम्मू-कश्मीर पोलिसांच्या कारवाईमुळे उधळला गेला आहे. जम्मू-कश्मीर पोलिसांच्या विशेष पथकाने गुरुवारी पाच दहशतवाद्यांना अटक केली आहे. हे सर्व दहशतवादी ‘जैश-ए-मोहम्मद’ या दहशतवादी संघटनेत कार्यरत होते.

मिळालेल्या माहितीनुसार, श्रीनगर पोलिसांनी जैश-ए-मोहम्मदच्या दहशतवादी मॉड्यूलचा पर्दाफाश केला आहे. पोलिसांनी पाच दहशतवाद्यांना अटक केली आहे. एजाज अहमद शेख, उमर हमीद शेख, इमतीयाज अहमद चिकला, साहिल फारूक गोजरी आणि नसीर अहमद मीर अशी अटक केलेल्या दहशतवाद्यांची नावे आहेत. या दहशतवाद्यांनी 26 जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनी दहशतवादी हल्ला करण्याचा डाव आखला होता.

अटक करण्यात आलेल्या दहशतवाद्यांकडून पोलिसांनी बॉम्ब बनवण्याच्या साहित्य, जिलेटिनच्या कांड्या आणि अन्य सामान जप्त करण्यात आले आहे. या दहशतवाद्यांनी यापूर्वी खोऱ्यात 2 दहशतवादी हल्ले केल्याचेही उघड झाले.

J&K: Srinagar Police busted Jaisha-e-Mohammad terror module and arrested a total of 5 terrorists. With this, the Police averted a major terror attack planned on 26th January, and worked out 2 earlier grenade attacks. https://t.co/Z1LOop1TCj pic.twitter.com/mcwy6Pc9kw

