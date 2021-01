जम्मू-कश्मीरमधील अनंतनाग येथे सहा दहशतवाद्यांना अटक

जम्मू-कश्मीरच्या अनंतनाग येथे दोन दहशतवादी संघटनांच्या 6 दहशतवाद्यांना अटक करण्यात आहे. या दहशतवाद्यांकडून मोठ्याप्रमाणावर शस्त्र व दारूगोळा जप्त करण्यात आला आहे.

अनंतनाग पोलिसांनी आधी ‘लष्कर ए मुस्तफा’ या एका नव्या दहशतवादी संघटनेच्या दोन दहशतवाद्यांना अटक केली होती. त्या दोघांची चौकशी केल्यानंतर, ‘जैश ए मोहम्मद’ या दहशतवादी संघटनेच्या चार दहशतवाद्यांच्याही पोलिसांनी मुसक्या आवळल्या आहेत.

Anantnag Police arrested 2 terrorists belonging to a new terror outfit they identified as ‘Lashkar-e-Mustafa’. Upon further interrogation, police arrested four other terrorists of the terror outfit Jaish-e-Mohammed

Arms & ammunition recovered from possession of the terrorists

