जम्मू कश्मीरमध्ये भाजप सरपंचाची दहशतवाद्यांकडून हत्या

जम्मू कश्मीरमधील कुलगाम जिल्ह्यातील काझीगुंड ब्लॉकमधील वेस्सू गावचे सरपंच असलेले सज्जाद अहमद यांची दहशतवाद्यांनी गोळ्या घालून हत्या केली आहे. सज्जाद हे कुलगाम विभागाचे भाजप उपाध्यक्षही होते. गेल्या काही दिवसांतील भाजप नेत्यांवर हल्ला केला जाण्याची ही चौथी घटना आहे. 5 ऑगस्टला जम्मू कश्मीरमधील कलम 370 हटविल्याच्या घटनेला 1 वर्ष पूर्ण झाले आहे. त्यापार्श्वभूमीवर श्रीनगरमध्ये कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. गेल्या महिन्यात दहशतवाद्यांनी भाजपच्या शेख वसीम बारी यांची हत्या केली होती. बारी यांचे वडील आणि भाऊ यांतीही दहशवाद्यांनी हत्या केली होती. शेख वसीम बारी हे बांदीपुरा भागाचे भाजप अध्यक्ष होते. बारी त्यांचे वडील आणि भाऊ यांच्यावर अंदाधुंद गोळीबार करण्यात आला होता. या तिघांना रुग्णालयात नेईपर्यंत त्यांचा मृत्यू झाला होता.

#UPDATE Sarpanch Sajad Ahmad Khanday, who was fired upon by terrorists, succumbs to his injuries. #JammuAndKashmir https://t.co/HAHyAR3Zf2

— ANI (@ANI) August 6, 2020