जम्मू कश्मीरच्या पोलीस महासंचालकांची दहशतवाद्यांनी गळा चिरून केली हत्या

जम्मू कश्मीरमध्ये पोलीस महासंचालक हेमंत कुमार लोहिया यांची दहशतवाद्यांनी गळा चिरून निर्घृण हत्या केली आहे. या हत्येची जबाबादारी टीआरएफ या दहशतवादी संघटनेने घेतल्याचे समजते. पोलिसांना लोहिया यांचा नोकर यासीर यांच्यावर संशय असून त्याचा शोध घेण्यात येत आहे. यासीर हा मूळचा रामबाण येथील असून त्याच्या शोधासाठी एक पथक तेथे रवाना झाले आहे.

Jammu & Kashmir | Body of Director General of Prisons HK Lohia found under suspicious circumstances. Initial examination reveals this as a suspected murder case. Search initiated for the absconding domestic help of the officer. Forensic & crime teams on the spot; probe on: Police pic.twitter.com/E7DVnBXhS6

— ANI (@ANI) October 3, 2022