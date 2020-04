जम्मू कश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांसोबत चकमकीत एक जवान शहीद, 9 दहशतवाद्यांचा खात्मा

जम्मू कश्मीरमधील केरन सेक्टरमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर दहशतवाद्यांसोबत शनिवारपासून सुरू असलेल्या चकमकीत एक जवान शहीद झाले आहेत. या चकमकीत दोन जवान गंभीर जखमी झाले आहेत. गेल्या 24 तासांपासून सुरू असलेल्या या चकमकीत 9 दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात जवानांना यश आले आहे.

In this operation, 1 Indian Army soldier has been lost his life while 2 more are critically injured. Operations to evacuate the injured have been hampered by heavy snow and rough terrain conditions. Operation is still in progress: Army sources https://t.co/BKPo6NiVv9

— ANI (@ANI) April 5, 2020