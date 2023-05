जम्मू कश्मीरच्या राजौरीत दहशतवाद्यांशी चकमक, पाच जवान शहीद

जम्मू-कश्मीरच्या राजौरी येथे शुक्रवारी सुरक्षा दलं आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक झडली. या चकमकीदरम्यान दहशतवाद्यांनी घडवून आणलेल्या स्फोटात पाच जवान शहीद झाले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, राजौरी येथील बनयारी भागातील डोक परिसरात काही दहशतवादी लपून बसल्याची माहिती सुरक्षा दलांना मिळाली होती. त्यानुसार त्यांना घेरण्यात आलं होतं. शुक्रवार सकाळपासूनच ही चकमक सुरू झाली.

J&K | Five soldiers lost their lives in the encounter ongoing in Kandi area of Rajouri. Senior officials have reached the spot.

(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/3sIKz28Wus

— ANI (@ANI) May 5, 2023